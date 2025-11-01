快訊

影／高雄寺廟馬路燒金紙惹議 環保局：最重罰10萬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄前鎮區一間寺廟近日舉辦法會，在馬路上直接焚燒金紙，煙霧瀰漫，灰燼飛揚，引起周邊住戶不滿，拍攝影片上傳社群媒體「柏油路都燒壞了，政府也沒在管」。影片曝光後引發熱議，不少人批評「環保觀念不足」、「影響空氣品質又破壞道路」。

從畫面可見，馬路擺滿供桌、香案與金紙堆，法會人員身穿黃背心在路中央燃燒紙錢，火光熊熊、煙霧四散，還有志工指揮交通，造成現場車輛繞道。

原PO照片也顯示，焚燒過後的柏油路面焦黑凹陷，留下大片痕跡，直呼「燒完沒有恢復原狀，地上慘不忍睹」，網友留言回覆「修路的錢誰出」、「高雄到處是燒金紙的味道」、「大概只有麥寮比高雄空氣好」、「陳其邁還不震怒嗎」，也有人抱怨「早上上班還要在車海撈車」、「空汙很嚴重」。

對此，高雄市環保局指出，寺廟於柏油路面露天燃燒紙錢，產生明顯粒狀汙染物，已違反空氣汙染防制法第32條規定，依法可處1200元至10萬元罰鍰，並已派員前往稽查、要求寺廟限期改善。

環保局呼籲，寺廟及信眾可配合紙錢集中燒、以功代金或採用環保金爐等替代方式，避免露天燃燒，從源頭減少燒化紙錢數量，防止汙染事件再度發生，共同維護空氣品質與市容安全。

高雄前鎮區一間寺廟近日舉辦法會，在馬路上直接焚燒金紙，煙霧瀰漫，灰燼飛揚，引起周邊住戶不滿。圖／翻攝自Threads

金紙 環保局

相關新聞

台電員工帳戶多了外勤費250元沒發現 被控詐領...二審逆轉獲無罪

台電公司新營區營業處蔡姓技術員被控6年前因故未執行已排定外勤業務，仍由同事請領半天外勤費用250元，一審認他犯詐欺取財罪...

影／GD周末首登大巨蛋 黃牛遭逮聲押獲准...今晨上囚車畫面曝

韓國天王 G-DRAGON（權志龍）本周末首登台北大巨蛋開唱，台北地檢署查出，曾涉周杰倫黃牛票的劉旻岳、張依萍夫妻檔，竟...

台中10歲女童遭跆拳教練猥褻3年 她多年後淚訴：成為破碎的大人

台中吳姓跆拳道教練18年前在北區某國小任教時，朝1名當時4年級女童親吻、摸胸，甚至抓她手握住自己生殖器。被害人陰影在心中...

酒駕逆向撞機車釀夫婦人天永隔 檢起訴肇事男將由國民法官審理

越南籍男子阮曰貴2018年來台觀光卻就此失聯，今年勞動節當天中午，涉嫌酒後開車搭載2名逃逸的移工同鄉，行經八德交流道附近...

禮服酒店闖錯包廂敬酒挨1刀亡 奪命男判11年10月賠242萬

羅姓男子3年前在台北市禮服酒店闖錯包廂敬酒挨1刀，羅由服務生帶下樓送醫仍身亡，涉持彈簧刀奪命黃姓男子前年8月台北地院一審...

