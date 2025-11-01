影／高雄寺廟馬路燒金紙惹議 環保局：最重罰10萬

高雄前鎮區一間寺廟近日舉辦法會，在馬路上直接焚燒金紙，煙霧瀰漫，灰燼飛揚，引起周邊住戶不滿，拍攝影片上傳社群媒體「柏油路都燒壞了，政府也沒在管」。影片曝光後引發熱議，不少人批評「環保觀念不足」、「影響空氣品質又破壞道路」。

從畫面可見，馬路擺滿供桌、香案與金紙堆，法會人員身穿黃背心在路中央燃燒紙錢，火光熊熊、煙霧四散，還有志工指揮交通，造成現場車輛繞道。

原PO照片也顯示，焚燒過後的柏油路面焦黑凹陷，留下大片痕跡，直呼「燒完沒有恢復原狀，地上慘不忍睹」，網友留言回覆「修路的錢誰出」、「高雄到處是燒金紙的味道」、「大概只有麥寮比高雄空氣好」、「陳其邁還不震怒嗎」，也有人抱怨「早上上班還要在車海撈車」、「空汙很嚴重」。

對此，高雄市環保局指出，寺廟於柏油路面露天燃燒紙錢，產生明顯粒狀汙染物，已違反空氣汙染防制法第32條規定，依法可處1200元至10萬元罰鍰，並已派員前往稽查、要求寺廟限期改善。