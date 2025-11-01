聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄寺廟馬路燒金紙惹議 環保局：最重罰10萬
高雄前鎮區一間寺廟近日舉辦法會，在馬路上直接焚燒金紙，煙霧瀰漫，灰燼飛揚，引起周邊住戶不滿，拍攝影片上傳社群媒體「柏油路都燒壞了，政府也沒在管」。影片曝光後引發熱議，不少人批評「環保觀念不足」、「影響空氣品質又破壞道路」。
從畫面可見，馬路擺滿供桌、香案與金紙堆，法會人員身穿黃背心在路中央燃燒紙錢，火光熊熊、煙霧四散，還有志工指揮交通，造成現場車輛繞道。
原PO照片也顯示，焚燒過後的柏油路面焦黑凹陷，留下大片痕跡，直呼「燒完沒有恢復原狀，地上慘不忍睹」，網友留言回覆「修路的錢誰出」、「高雄到處是燒金紙的味道」、「大概只有麥寮比高雄空氣好」、「陳其邁還不震怒嗎」，也有人抱怨「早上上班還要在車海撈車」、「空汙很嚴重」。
對此，高雄市環保局指出，寺廟於柏油路面露天燃燒紙錢，產生明顯粒狀汙染物，已違反空氣汙染防制法第32條規定，依法可處1200元至10萬元罰鍰，並已派員前往稽查、要求寺廟限期改善。
環保局呼籲，寺廟及信眾可配合紙錢集中燒、以功代金或採用環保金爐等替代方式，避免露天燃燒，從源頭減少燒化紙錢數量，防止汙染事件再度發生，共同維護空氣品質與市容安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言