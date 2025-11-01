影／GD周末首登大巨蛋 黃牛遭逮聲押獲准...今晨上囚車畫面曝

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

韓國天王 G-DRAGON（權志龍）本周末首登台北大巨蛋開唱，台北地檢署查出，曾涉周杰倫黃牛票的劉旻岳、張依萍夫妻檔，竟於7月GD來台開唱前，販售高價黃牛票牟利，前天指揮刑事局搜索拘提3人到案，檢察官複訊後，認為劉男違反文化創意產業發展法，向法院聲押禁見獲准，劉男今天凌晨上囚車畫面也曝光。

另外，張依萍15萬交保，張女助理林韋德5萬元交保。這也是劉旻岳繼周杰倫演唱會後，第2次因涉嫌賣黃牛票被羈押禁見。至於身材火辣的張依萍，去年10首度落網時，身穿粉紅色連身短裙、腳踩高跟鞋，無論顏值與體態都相當不錯，被網友稱為巨乳辣妻。

周杰倫去年底在大巨蛋開演唱會引發「黃牛之亂」北檢追查，劉旻岳、張依萍號稱全台最大票券代購，他們透過line社群平台帳號「yiyiticket」，主打「好的代購讓你上天堂」、「保證預售」，開價3至4倍出售門票。夫妻2人全職從事黃牛事業，與國內外工程師以電腦程式非法搶票，8年來黃牛集團、訂票工程師不法所得高達4千餘萬元，

檢方今年2月依違反文化創意產業發展法等罪、起訴劉旻岳夫妻等11人，起訴書痛批，劉旻岳與張依萍平日生活奢華，富裕生活均建立在人民公平接近藝文票券的犧牲上，經年累月下，熱衷藝文、運動賽事的人民，漸漸放棄正常公平的購票管道，轉向各大受票社群高價求票，造就黃牛產業生生不息，使市場嚴重畸形。

劉旻岳、張依萍當時否認犯罪，辯稱「僅是代購」、檢方建請法院從重量刑，並定應執行7年以上徒刑。詎料，GD今年7月在台北小巨蛋開唱，劉旻岳竟於羈押後又重操舊業，非法搶購GD演唱會門票販售。

男子劉旻岳（後排戴口罩者）涉高價販售韓國天王 GD演唱會門票，被檢方聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
男子劉旻岳（後排戴口罩者）涉高價販售韓國天王 GD演唱會門票，被檢方聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
男子劉旻岳（左）涉高價販售韓國天王 GD演唱會門票，被刑事局搜索拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
男子劉旻岳（左）涉高價販售韓國天王 GD演唱會門票，被刑事局搜索拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

