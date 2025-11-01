【即時短評】大法官難產 總統、立委都有責

法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽10月8日發聲明，指大法官不得以違憲方式自我擴權，認為立法院已經修改憲法訴訟法，大法官有遵守的義務，無權恣意不適用，因此不參加「不到10人」、組織不合法的憲法法庭評議，卻引「坐領乾薪」議論。憲法法庭10月30日公開受理一起「統一解釋法律及命令」案書狀，外界質疑「是不是要證明有在做事？」

憲法法庭出現僵局，分別握有提名權的賴清德總統和表決權的立法委員都難辭其咎，若堅持「你的人我就是不用」思維，到了2027年謝銘洋、呂太郎、楊惠欽及蔡宗珍都任滿，將只剩下4名大法官，慘況難以想像。

蔡宗珍等3人發布聲明的方式「破天荒」，但明顯是與2件在不受理案件中，藉出具意見書寫出「但若憲訴法的規定有缺漏或違憲疑義，其適用反將導致審理程序違反憲法意旨，則大法官基於對憲法的忠誠義務與守護憲法職責，不應受牴觸憲法之憲訴法規定拘束。」等話語明志的大法官陳忠五、謝銘洋、尤伯祥、呂太郎唱反調，雙方表達意見的手法令外界跌破眼鏡，卻也顯示兩派對於憲政僵局都各有堅持。

去年10月底出缺7名大法官後，再也沒產出任何判決與暫時處分，影響民眾權益至大，況且中央政府總預算、財政收支劃分法、憲訴法、選罷法等政治性案件也等著大法官處理，國人也想知道解答。憲法法庭無法運作，前大法官黃虹霞數度開砲「是誰給你們大法官『睡覺』的權力？」，認為面對人民的聲音，不能裝聾作啞。

外界也開始質疑大法官居高位，竟尸位素餐，是否打算薪水如此「領下去」？台中市高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會9月4日聲請統一解釋法律及命令，恰好成了給憲法法庭一份天上掉下來的禮物，統一解釋法律及命令的評決門檻，依現制只需要5名大法官參與評議，過半同意即可，且作出來的還是「判決」，可暫堵怠惰之疑。

但「統一解釋法律及命令」和「法規範憲法審查及裁判憲法審查」畢竟不一樣，燃眉之急的案件仍然需要10名大法官參與評議，宣告違憲也要有9票，只要蔡宗珍、朱富美、楊惠欽迴避，就不會有結果。