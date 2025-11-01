投幣糾紛被嗆 司機暴打學生 檢起訴求重判

桃園客運學生專車劉姓司機，不滿黃姓高中生下車時回嗆，竟棄車當街追打黃生受傷，桃園地檢署今偵結，依傷害罪將劉某起訴，並向法院請求從重量刑。圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書

桃園客運學生專車10月22日晚間搭載桃園八德某高中學生，劉姓駕駛懷疑某名學生少投錢，力挺同學的黃姓學生在下車時嗆「你連錢都不會數，這輩子就這樣了」，駕駛棄車追打黃生造成鼻骨骨折、多處挫傷。桃園地檢署迅速查辦，昨依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。

全案引發軒然大波，劉姓駕駛遭桃園客運開除，受害學生家長對劉提告，劉以傷害罪提告黃姓學生。桃園市交通局依違反公路法，開罰桃園客運3萬元。

桃檢指出，劉在2學生接連上車投幣後，以「他X的」等用語質疑首名上車的陳姓學生未投入足額車資，陳反駁並要求確認投幣的零錢金額遭拒，陳下車時表示將向學校反映，駕駛回「找教官也沒用」。

陳的2名黃姓同學都在車上，第一個黃生下車時說「連數錢問題都這麼多，你不要做算了」，劉爆粗口「臭俗仔」、「我很少跟低能兒講話耶」；這名黃生下車時，回嗆「你連錢都不會數，這輩子就這樣了」。

劉姓駕駛把專車停在車道上，下車揮拳毆打、抱摔黃生。

檢方調查，黃生被毆倒地，雙手抱頭跪坐時，劉仍出拳攻擊10餘次，造成黃鼻骨閉鎖性骨折、左側耳挫傷、前額與頭部、臉部挫傷，並產生「急性壓力反應」等症狀。

桃檢指揮桃園警分局調取監視畫面勘驗並訊問相關人等，昨偵結起訴。

檢方認為劉姓駕駛以「臭俗仔」等不堪用語質疑學生，擔任客運駕駛期間，曾多次因服務態度不佳、駕駛行為違規遭懲處，並有2次遭解職紀錄；與被害黃生口角時，不顧現場人車往來頻繁，甚至在車道為犯行，聲請法院從重量刑。