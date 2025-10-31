涉造假連署！國民黨組發會副主委黃碧雲被押逾3月 今50萬元交保
屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，今日偵結，其中已被羈押3個多月的國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光，法官今天裁定各以50萬元、10萬元交保，均限制住居、出海、出境。
屏檢今日依偽造文書、違反選罷法、個資法等罪嫌，起訴國民黨籍立委盧縣一、立委兼組發會主委許宇甄、副主委黃碧雲、盧縣一的國會助理張芳碩等9人。
其中涉案黃碧雲與謝友光分別於7月2日及10日羈押禁見。屏檢今日以行使偽造私文書罪，及違反個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法利用他人個人資料偽造提議等罪，將黃、謝兩人起訴。
移審後，屏東地方法院今日也裁定黃碧雲以50萬元交保，謝友光10萬元交保，均限制住居、出海、出境。並禁止與共同被告、此案其他關係人接觸或聯繫。
