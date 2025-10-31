快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

張惇涵稱藍委「刪除扶持中小企業預算」 陳玉珍求償150萬今判敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

行政院秘書長張惇涵任職總統府副秘書長期間，指國民黨立委陳玉珍刪除政府扶持中小企業的相關預算，陳玉珍認為張惇涵「造謠」言論不實，侵害她的名譽權，提民事訴訟請求張惇涵賠償150萬元並於三大報刊登勝訴啟事，台北地方法院今判決陳玉珍敗訴，可上訴。

美國今年宣布對台灣課徵對等關稅32%，張惇涵則指出陳玉珍、林思銘等國民黨立委刪凍政府扶持中小企業的相關預算。陳玉珍不滿反批是「造謠」，張惇涵也回應陳玉珍避重就輕，還試圖用刪除未遂來掩飾。

陳玉珍認為張惇涵當時為總統府副秘書長，卻未經查證誣指她刪除政府扶持中小企業的預算，與事實不符，且她在提案後，經濟部中小及新創企業署署長有來溝通，而經過溝通後，她也已經撤案，並沒有「未遂」一事。

陳玉珍認為名譽權受到侵害，提告要求張惇涵賠償150萬元，並刊登勝訴啟事。台北地院認為，張惇涵是基於陳玉珍確實有提案的事實，就可受公評之事而為評論，應受言論自由保障，並未不法侵害陳玉珍的名譽權，今判決陳玉珍敗訴。

國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
行政院秘書長張惇涵。圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長張惇涵。圖／聯合報系資料照片

陳玉珍 張惇涵 國民黨 民事訴訟

延伸閱讀

因應統戰威脅 張惇涵：密集討論軍審4法

川習會前夕新華社發文 陳玉珍：釋善意也提醒民進黨回頭是岸

林右昌指股市蓬勃藏隱憂 陳玉珍：哇喔！民進黨相對有良心的人

政院秘書長張惇涵護駕蔡英文「論文門」無罪 判決理由曝光

相關新聞

首例調查官淪詐團收簿手！他出庭喊認罪 遭調查局2大過免職現況曝光

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑遭詐騙集團吸收，擔任「收簿手」遭檢方依詐欺等罪嫌起訴，調查局事後開考績會已將他記2大...

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

陸軍機械化步兵269旅駐桃園楊梅高山頂營區的廖姓女士官，因BMI值超標恐將退伍，營部林姓人事官幫忙修改體格分類檢查表中「...

桃客司機遭嗆「連錢都不會數」 怒毆高中生10餘拳 檢從重量刑今起訴

桃客學生專車本月22日晚搭載八德某高中學生，劉姓司機懷疑某生少投錢起事端，力挺同學的黃生下車時回嗆「你連錢都不會數，這輩...

高雄金屬工廠董娘與前夫口角聲請家暴令 2小時後遭他滅火器砸頭

高市某金屬零件工廠董娘黃姓女子與洪姓前夫離婚後，雙方仍在工廠上班，前天下午2人因工作事口角，黃到派出所聲請家暴保護令，沒...

張惇涵稱藍委「刪除扶持中小企業預算」 陳玉珍求償150萬今判敗訴

行政院秘書長張惇涵任職總統府副秘書長期間，指國民黨立委陳玉珍刪除政府扶持中小企業的相關預算，陳玉珍認為張惇涵「造謠」言論...

台綠弊案開庭…回顧台綠籌設案 時任台鹽獨董曝「保留」意見

台鹽綠能弊案今下午開庭案理，台南地院傳喚台鹽前獨立董事及台綠前員工作證，謝姓獨董提及董事會討論籌設台綠子公司時，認其資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。