張惇涵稱藍委「刪除扶持中小企業預算」 陳玉珍求償150萬今判敗訴

行政院秘書長張惇涵任職總統府副秘書長期間，指國民黨立委陳玉珍刪除政府扶持中小企業的相關預算，陳玉珍認為張惇涵「造謠」言論不實，侵害她的名譽權，提民事訴訟請求張惇涵賠償150萬元並於三大報刊登勝訴啟事，台北地方法院今判決陳玉珍敗訴，可上訴。

美國今年宣布對台灣課徵對等關稅32%，張惇涵則指出陳玉珍、林思銘等國民黨立委刪凍政府扶持中小企業的相關預算。陳玉珍不滿反批是「造謠」，張惇涵也回應陳玉珍避重就輕，還試圖用刪除未遂來掩飾。

陳玉珍認為張惇涵當時為總統府副秘書長，卻未經查證誣指她刪除政府扶持中小企業的預算，與事實不符，且她在提案後，經濟部中小及新創企業署署長有來溝通，而經過溝通後，她也已經撤案，並沒有「未遂」一事。