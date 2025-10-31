張惇涵稱藍委「刪除扶持中小企業預算」 陳玉珍求償150萬今判敗訴
行政院秘書長張惇涵任職總統府副秘書長期間，指國民黨立委陳玉珍刪除政府扶持中小企業的相關預算，陳玉珍認為張惇涵「造謠」言論不實，侵害她的名譽權，提民事訴訟請求張惇涵賠償150萬元並於三大報刊登勝訴啟事，台北地方法院今判決陳玉珍敗訴，可上訴。
美國今年宣布對台灣課徵對等關稅32%，張惇涵則指出陳玉珍、林思銘等國民黨立委刪凍政府扶持中小企業的相關預算。陳玉珍不滿反批是「造謠」，張惇涵也回應陳玉珍避重就輕，還試圖用刪除未遂來掩飾。
陳玉珍認為張惇涵當時為總統府副秘書長，卻未經查證誣指她刪除政府扶持中小企業的預算，與事實不符，且她在提案後，經濟部中小及新創企業署署長有來溝通，而經過溝通後，她也已經撤案，並沒有「未遂」一事。
陳玉珍認為名譽權受到侵害，提告要求張惇涵賠償150萬元，並刊登勝訴啟事。台北地院認為，張惇涵是基於陳玉珍確實有提案的事實，就可受公評之事而為評論，應受言論自由保障，並未不法侵害陳玉珍的名譽權，今判決陳玉珍敗訴。
