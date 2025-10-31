聽新聞
台綠弊案開庭…回顧台綠籌設案 時任台鹽獨董曝「保留」意見
台鹽綠能弊案今下午開庭案理，台南地院傳喚台鹽前獨立董事及台綠前員工作證，謝姓獨董提及董事會討論籌設台綠子公司時，認其資訊不足，要求台綠前總經理蘇坤煌做的不夠，當時持保留意見，唯在董事會上少數服從多數，且在公司領導者決策下拍板定案。
台鹽綠能弊案被告蘇坤煌、鴻暉公司負責人蘇俊仁及晁暘公司負責人戴妤倩3人親自到庭外，前董事長陳啓昱等人則由委由律師出庭。
謝姓前董事說，她任期3年，在經濟領域上是專才，籌設台綠之初，她要求先做情境分析，避免風險，而她認為資訊不足，要求蘇坤煌做的不夠，當時持保留意見，但未否定其所做的努力。唯在董事會上少數服從多數，且在公司領導者決策下拍板定案。
她表示，成立前，看過台綠營運計畫書，但對實際內容不太清楚，只記得台綠主要業務是EPC（工程設計、採購管理、施工發包），要做仲介的任務，她對EPC比較有印象；不記得有土地開發等工作。
然而，台綠業務開發部前蘇姓女員工在偵查中提及，台綠也做土地開發，晁暘給予協助，兩者工作有所重疊，覺得怪怪，面對檢方詢問台綠能否獨立作業，她當時答稱「算可以」。今在律師追問下，她表示，依當時台綠人力及資源應該沒辦法，而且印象中並沒有任何一個案是從頭至尾由台綠獨立完成的。
她說，雖有地主直接連繫業務部門，但仍需設計規畫部門評估其可行性，再交給土開商，她所接觸的部分則以晁暘為主；陌生開發說服地主與台綠簽約，前期作業多為晁暘在負責。面對她於偵查中證詞，她多稱「我不太有印象」。
