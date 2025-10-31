首例調查官淪詐團收簿手！他出庭喊認罪 遭調查局2大過免職現況曝光

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑遭詐騙集團吸收，擔任「收簿手」遭檢方依詐欺等罪嫌起訴，調查局事後開考績會已將他記2大過免職；台中地院今開庭，劉男大致認罪，他表示自己擔任調查官任內沒辦過詐欺案，其中1名被害人直言遭詐160萬元，當庭喊想討回損失。劉開完庭後快步離去，面對詢問不發一語。

劉晉廷是調查班58期，曾在中部專業單位擔任員警，分發至高雄處僅3年，負責外勤緝毒工作，平日工作態度認真。

中檢起訴指出，去年有被害人上網求職，對方要求先繳付提款卡，被害人察覺有異報警，警方認為是詐團操控，立案調查並要被害人佯裝配合，同年7月14日劉晉廷先後到西屯區超商、「空軍一號」貨運站取貨，前後領了數個包裹，裡面有5張被害人的信用卡、提款卡。

警方調閱監視器掌握劉晉廷行蹤，發現劉疑受詐團上游指示，在指定時間到多處地點領卡，旋即逮人。劉被捕後供稱，他是「幫朋友領貨」，只是打工而已，沒有涉詐，對案情避重就輕，警方未採信，依詐欺罪移送檢方偵辦，中檢今年6月依詐欺罪嫌起訴他。

台中地院今開準備程序庭，法官劉佳紋訊問劉是否認罪，劉男表示認罪，對起訴犯罪事實坦承。法官也問他何時開始從事寄送工作？劉說2024年7月13日在臉書「大台中打工社團」發現，聯絡1名叫「Elisha」的人，並依指示寄件。

法官再問劉，找打工時他擔任什麼職位？劉說當時為高雄市調查處調查官，自2023年1月起任職負責緝毒組，沒有經手過詐欺案件，遭起訴後已被調查局免職，目前在民間公司擔任行政客服。

劉表示，當天依指示領2次簿子到西屯區的空軍一號寄往仁德，領一次酬勞1500元，加上交通費、等待費等一共領個4900元。

法官並詢問黃姓被害人有何意見，黃男說他被騙了160幾萬元，只想把損失討回來，其餘不想追究什麼，但希望提起刑事附帶民事訴訟求償；法官最後整理3項爭點，包括劉是否有犯3人以上共同實施詐欺等罪嫌。

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷淪詐團車手，台中地院今開庭他大致認罪。記者曾健祐／攝影
時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷淪詐團車手，台中地院今開庭他大致認罪。記者曾健祐／攝影

