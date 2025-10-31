罷免伍麗華被控偽造文書起訴 盧縣一、許宇甄嗆政治操弄

罷免民進黨立委伍麗華案涉及偽造文書，國民黨立委許宇甄、盧縣一等今日被屏東地檢署起訴。許宇甄、盧縣一等都發出聲明，質疑檢調僅傳訊過他們一次，未提出指示、參與的違法行為具體證據，也獲得無保請回，為何今日屏檢提起公訴。國民黨中央質疑，這是明顯的政治辦案。

屏檢偵辦偽造伍麗華罷免案提議人名冊案件，今日偵查終結，針對盧縣一、張芳碩、許宇甄等9人提起公訴。

盧縣一表示，自伍麗華至屏東地檢署「按鈴提告」開始，檢調僅傳訊過他一次，卻未曾提出任何他有「指示」、「參與」任何違法行為之具體證據，因此，他也獲得無保請回。為何今日屏東地檢署又突然將他提起公訴？這不免讓人懷疑是因為其他黨工羈押期間即將屆滿，還沒查個水落石出，因此倉促做出此決定。在此呼籲屏東地檢署勿成為執政黨的獵犬，司法應當以事實為憑，而不是被政治操弄的工具。

盧縣一強調，「想跟我的親友、支持者說，我的清白最終會在法庭上獲得證明，我相信法院必會公正審理、還原真相，更還給我一個公道！最後，我仍將持續捍衛原住民族人的權益、為族群的共榮盡一份心力，絕對不會因為政治抹黑與司法打壓而退縮。」

許宇甄表示，她嚴正表達無法接受。整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

許宇甄強調，她深信正心無邪。司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心，她的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。