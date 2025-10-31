快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

罷免伍麗華被控偽造文書起訴 盧縣一、許宇甄嗆政治操弄

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

罷免民進黨立委伍麗華案涉及偽造文書國民黨立委許宇甄盧縣一等今日被屏東地檢署起訴。許宇甄、盧縣一等都發出聲明，質疑檢調僅傳訊過他們一次，未提出指示、參與的違法行為具體證據，也獲得無保請回，為何今日屏檢提起公訴。國民黨中央質疑，這是明顯的政治辦案。

屏檢偵辦偽造伍麗華罷免案提議人名冊案件，今日偵查終結，針對盧縣一、張芳碩、許宇甄等9人提起公訴。

盧縣一表示，自伍麗華至屏東地檢署「按鈴提告」開始，檢調僅傳訊過他一次，卻未曾提出任何他有「指示」、「參與」任何違法行為之具體證據，因此，他也獲得無保請回。為何今日屏東地檢署又突然將他提起公訴？這不免讓人懷疑是因為其他黨工羈押期間即將屆滿，還沒查個水落石出，因此倉促做出此決定。在此呼籲屏東地檢署勿成為執政黨的獵犬，司法應當以事實為憑，而不是被政治操弄的工具。

盧縣一強調，「想跟我的親友、支持者說，我的清白最終會在法庭上獲得證明，我相信法院必會公正審理、還原真相，更還給我一個公道！最後，我仍將持續捍衛原住民族人的權益、為族群的共榮盡一份心力，絕對不會因為政治抹黑與司法打壓而退縮。」

許宇甄表示，她嚴正表達無法接受。整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

許宇甄強調，她深信正心無邪。司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心，她的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，明顯的政治性辦案，令人不免懷疑，這是不是繼大罷免大失敗後，執政當局試圖殲滅反對黨國會議員與整個在野力量的最新手段? 中國國民黨相信這些被羅織罪名的無辜者，也一定會持續力挺他們爭取合法權益。相信本案未來由法院審理時，一定會秉持毋枉毋縱的精神，還給他們一個清白。中國國民黨也一定會一棒接一棒，持續為台灣爭自由爭民主。

民進黨籍山地原民立委伍麗華（右4）罷免案提議人偽造名冊案件，屏東地檢署偵查終結，起訴國民黨籍山地原民立委盧縣一（右5）、許宇甄等。聯合報系資料照
民進黨籍山地原民立委伍麗華（右4）罷免案提議人偽造名冊案件，屏東地檢署偵查終結，起訴國民黨籍山地原民立委盧縣一（右5）、許宇甄等。聯合報系資料照

國民黨 許宇甄 盧縣一 伍麗華 偽造文書

延伸閱讀

罷免伍麗華涉不實連署遭起訴 許宇甄：無法接受

偽造罷免名冊立委盧縣一、許宇甄遭起訴 伍麗華：希望兩人深切反省

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

相關新聞

首例調查官淪詐團收簿手！他出庭喊認罪 遭調查局2大過免職現況曝光

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑遭詐騙集團吸收，擔任「收簿手」遭檢方依詐欺等罪嫌起訴，調查局事後開考績會已將他記2大...

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

陸軍機械化步兵269旅駐桃園楊梅高山頂營區的廖姓女士官，因BMI值超標恐將退伍，營部林姓人事官幫忙修改體格分類檢查表中「...

桃客司機遭嗆「連錢都不會數」 怒毆高中生10餘拳 檢從重量刑今起訴

桃客學生專車本月22日晚搭載八德某高中學生，劉姓司機懷疑某生少投錢起事端，力挺同學的黃生下車時回嗆「你連錢都不會數，這輩...

高雄金屬工廠董娘與前夫口角聲請家暴令 2小時後遭他滅火器砸頭

高市某金屬零件工廠董娘黃姓女子與洪姓前夫離婚後，雙方仍在工廠上班，前天下午2人因工作事口角，黃到派出所聲請家暴保護令，沒...

罷免伍麗華被控偽造文書起訴 盧縣一、許宇甄嗆政治操弄

罷免民進黨立委伍麗華案涉及偽造文書，國民黨立委許宇甄、盧縣一等今日被屏東地檢署起訴。許宇甄、盧縣一等都發出聲明，質疑檢調...

罷免伍麗華涉不實連署遭起訴 許宇甄：無法接受

屏東地檢署偵辦偽造民進黨立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，將國民黨立委盧縣一、許宇甄等人提起公訴。許宇甄今天表示，無法接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。