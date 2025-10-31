「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

陸軍機械化步兵269旅駐桃園楊梅高山頂營區的廖姓女士官，因BMI值超標恐將退伍，營部林姓人事官幫忙修改體格分類檢查表中「異常項目」的數據，讓廖女通過留營資格審核。桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法的行使變造公文書罪嫌將2人起訴。

起訴指出，時任陸軍機械化步兵第269旅聯合兵種某營部26歲林姓人事官，以及戰鬥支援連的28歲廖姓人事官，由於廖女2023年進行年度體檢的體格指標（BMI）超過標準值，不符志願留營規定，林姓人事官於2024年3月28日下午，在高山頂營區107兵舍值日室內，變造廖女的體檢表。

林官以手寫紙條浮貼的方式，將廖女2023年8月間檢查完成的個人年度體格分類檢查表，其中「異常項目：BMI」欄位的「複檢結果」更改為複檢合格的數據（即BMI：25.26），再將這張體檢表翻印後，將變造後的體格分類檢查表影本交還廖女收執。

廖女取得變造影本後，向旅部人事科承辦人員提交申請留營，藉此取得延長服役3年的資格。軍方認為，林官與廖女的行為不僅損及國軍醫院核發體檢報告的信譽，也破壞鑑測站對受測人員身體狀況的正確性。