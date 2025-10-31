桃客司機遭嗆「連錢都不會數」 怒毆高中生10餘拳 檢從重量刑今起訴

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃客學生專車本月22日晚搭載八德某高中學生，劉姓司機懷疑某生少投錢起事端，力挺同學的黃生下車時回嗆「你連錢都不會數，這輩子就這樣了」，劉某暴怒棄車追打黃生釀鼻骨骨折、多處挫傷，桃園地檢署嚴查速辦，依傷害罪將司機起訴，並從重量刑。

桃檢指出，劉姓男子駕駛學生專車載運學生時，於2名學生接連上車投幣後，以「他媽的」等用語，輕率質疑首名上車陳生未投入足額車資，經陳生表示已確實投入正確金額，當場要求確認投幣箱內零錢金額遭拒後，為免爭執擴大，只好表明下車後將向學校反映，態度不佳且言語不堪的劉某則輕蔑表示「找教官也沒用」。

又於行駛過程中，因陳生的2名黃姓同學，認為劉某處理車資糾紛過程，口出惡言、態度不佳，先下車的黃生對劉姓司機以「連數錢問題都這麼多，你不要做算了啦」表達不滿後，劉某爆粗口「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語，並在與他人通話時大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」等讓人感受不佳用語，令在旁學生均有聽聞。

當被害黃生於中山中平路口站下車時，同樣對車資糾紛一事表達不滿，口出「你連錢都不會數，這輩子就這樣了」等語。劉某聽聞後，竟不顧車上乘客而逕將學生專車停於車道上，下車在人行道、車道上對黃生揮拳毆打、抱摔。

當黃生倒地雙手抱頭跪坐無力反抗時，仍接連出拳攻擊10餘次，造成黃生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，案發後並產生「急性壓力反應」等症狀。

桃檢檢察長戴文亮對此危害學生安全案件極為重視，立刻指派重大刑案專組主任檢察官馬鴻驊積極偵辦，迅速指揮桃市桃園警分局調取現場及學生專車監視器影像，並取得車上學生提供影像進行勘驗，詳細還原案發經過，連日訊問被告劉恩齊、被害人及包括車上多名學生，前往該校進行查訪，取得學生專車投訴資料，另調閱劉某工作期間獎懲記錄、被害人病歷資料，全案蒐證完備並於今天偵結起訴。

檢方認為，劉恩齊駕駛學生專車時，明知車上均為未滿18歲或甫滿18歲的學生，卻以「臭俗仔」等不堪用語，輕率質疑學生未能足額投幣，在擔任桃園客運駕駛期間，更有多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處並有遭解職2次紀錄，而與被害黃生發生口角時，未能理性行事，不顧現場為人、車往來頻繁之處，甚至於車道上為本案犯行，嚴重影響公共安全或造成民眾恐惶，其態度、行為實有偏差，經衡酌被害人及其家屬意見後，聲請法院予以從重量刑。

桃園客運學生專車劉姓司機，不滿黃姓高中生下車時回嗆，竟棄車當街追打黃生受傷，桃園地檢署今偵結，依傷害罪將劉某起訴，並向法院請求從重量刑。圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書
桃園客運學生專車劉姓司機，不滿黃姓高中生下車時回嗆，竟棄車當街追打黃生受傷，桃園地檢署今偵結，依傷害罪將劉某起訴，並向法院請求從重量刑。圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書

