罷免伍麗華涉不實連署遭起訴 許宇甄：無法接受

屏東地檢署偵辦偽造民進黨立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，將國民黨立委盧縣一、許宇甄等人提起公訴。許宇甄今天表示，無法接受。她說，偵辦過程，檢調僅傳訊一次，且未提出她有違法行為的具體證據，今天倉促將她提起公訴，顯有奉命起訴嫌疑。

民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署，全案經屏檢偵結，國民黨立委兼組發會主委許宇甄、國民黨立委盧縣一及其國會助理張芳碩等9人，依偽造文書、違反選罷法等罪提起公訴。

許宇甄發布聲明指出，針對屏東地檢署起訴她的案件，她嚴正表達無法接受。整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。

許宇甄表示，然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴的嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

許宇甄指出，她深信正心無邪。司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心，她的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。

許宇甄表示，身為民意代表，將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。

國民黨文傳會主委林寬裕則表示，明顯的政治性辦案，令人不免懷疑，這是不是繼大罷免大失敗後，執政當局試圖殲滅反對黨國會議員與整個在野力量的最新手段。國民黨相信這些被羅織罪名的無辜者，也一定會持續力挺許宇甄等人爭取合法權益。