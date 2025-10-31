高雄金屬工廠董娘與前夫口角聲請家暴令 2小時後遭他滅火器砸頭

高市某金屬零件工廠董娘黃姓女子與洪姓前夫離婚後，雙方仍在工廠上班，前天下午2人因工作事口角，黃到派出所聲請家暴保護令，沒料，洪男獲悉此事暴怒，2小時後，持滅火器與鐵製畚箕衝到住處痛毆黃女，導致黃頭部撕裂傷、血流滿面，檢方依殺人未遂罪嫌聲押獲准。

據了解，59歲洪姓男子與54歲前妻黃姓女子離婚後，雙方未同住，原本洪男是大寮區某金屬零件工廠的負責人，但平常廠內大小事都是黃女在操持，雙方離婚後，工廠變黃女經營，洪男仍在工廠上班。

29日傍晚5時6分許，洪男與前妻黃女因工作瑣事爆發口角，雙方有肢體拉扯衝突，中庄派出所員警獲報，到場時雙方已無衝突。

當時黃女至派出所申請保護令並提出傷害告訴，警方於受理過程中訊問黃女是否需警方提供協助，黃女婉拒，警方當下告知黃女若有安全需要可隨時致電派出所派員保護。

沒料，黃女申請保護令後2小時，洪男疑獲悉此事，怒火中燒，持滅火器與鐵製畚箕衝到黃女住家，二話不說，見到黃女即猛Ｋ，導致黃頭部撕裂傷，當場血流滿面，洪男打傷前妻後逃之夭夭。

警方獲報趕抵，除立即將黃女送醫治療外，並調閱周邊監視器追查，後洪男後於晚間7時40分自行至派出所投案。

警詢後，依傷害、殺人未遂及違反家庭暴力防治法移送高雄地檢署偵辦並建請預防性羈押，洪男經檢察官聲押後，高雄地院裁定收押。