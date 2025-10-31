快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，今日偵查終結，國民黨籍立委盧縣一及其助理張芳碩等9人，因涉犯偽造文書等罪嫌，及違反個資法、選罷法等被起訴，另有22人緩起訴、14人不起訴。

起訴書指出，今年初中國國民黨中央組織發展委員會主任委員許宇甄等人，聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷免，決議反制罷免。不過時間倉促，且未設置連署站，實際上無法合法募得符合目標數的提議人名冊2839人。

許宇甄等人於1月23日先利用不知情的組發會人員下載原住民黨員名冊，再由許下達指示，取得原住民黨員名冊，並找來志工協助，從1月24日至2月2日在國民黨部分工進行抄寫提議人名冊。

盧縣一1月邀約張芳碩擔任罷免案領銜人，兩人2月3日前往黨部，並將2839件提議人名冊送件。盧於2月6日國民黨屏東縣黨部舉行的新春團拜會場上還說「…我們會繼續面對大罷免，而且今天下午就會送出…」。張芳碩等人同日前往中選會提出罷免案，並遞交提議書及偽造的提議人名冊正本、影本名冊等。

中選會審查後刪除條件不符者，因罷免案不足規定人數，要求10日內補提，張芳碩等人因此以尚未使用的提議人加以編碼造冊，3月5日再次前往中選會提交 1424件提議人名冊正本、影本名冊。

屏檢今日偵查終結，將盧縣一、張芳碩、許宇甄等9人提起公訴，其中盧、張涉犯幫助非法利用個人資料罪、幫助行使偽造私文書罪，及選罷法幫助利用他人個人資料偽造提議罪；許等人涉犯行使偽造私文書罪、個資法非法利用個人資料罪、選罷法利用他人個人資料偽造提議罪。

另鄭姓等22名被告緩起訴1年，繳納5萬元予公庫，並要參加法治教育；高姓等14名被告因罪嫌不足不起訴。記者撥打盧縣一電話轉接語音信箱，未獲得其回應。

民進黨籍山地原民立委伍麗華（右4）罷免案提議人偽造名冊案件，屏東地檢署偵查終結，起訴國民黨籍山地原民立委盧縣一（右5）。圖／本報系資料照
民進黨籍山地原民立委伍麗華（右4）罷免案提議人偽造名冊案件，屏東地檢署偵查終結，起訴國民黨籍山地原民立委盧縣一（右5）。圖／本報系資料照

大罷免 國民黨 盧縣一 伍麗華

延伸閱讀

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

稱韓國瑜演說如對賴政府當頭棒喝 許宇甄：國家在潰堤邊緣

許宇甄批卓內閣虛假治國 籲立院退回115年度總預算重編

美提晶片製造「五五分」方案 許宇甄：根本是賣台協議

相關新聞

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，今日偵查終結，國民黨籍立委盧縣一及其助理張芳碩等9人...

立委王鴻薇、助理張凱維被控貪汙索賄 北檢傳律師柯晨晧作證

青年監督聯盟與媒體人馬郁雯日前告發立委王鴻薇及助理張凱維涉貪汙，向藥商索賄230萬元，張凱維則反控妨害名譽。台北地檢署今...

土方利益糾紛嘉義縣退休刑警涉殺人 高分院改判七大理由出爐

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，3年前涉槍殺張姓男子，一審依犯殺人罪等判無期徒刑，上訴二審今宣判，台南...

朱凱翔批三立報導罷免案毀人家庭、李孝亮回「對呀」 誹謗罪不起訴

台北地檢署今年偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，依偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人，案件偵辦過程中...

不爽人夫去酒店…小三潑強酸毀容「連衣服都融化」 判8年8月定讞

台中市邱姓女子與謝姓人夫交往、同居，她不滿謝出入女陪侍酒店、感情不睦，持強酸朝謝的頭部、臉部潑灑，甚至從頭部淋下，造成謝...

檢控邪教虐死女信徒 一審拖5年…僅用重傷害判「聖師」5年7月

台中地檢2019年偵辦「借竅驅魔」打死女信徒案，控訴「聖師」林欣月創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」涉教唆幹部「三才」打死女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。