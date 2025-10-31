偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，今日偵查終結，國民黨籍立委盧縣一及其助理張芳碩等9人，因涉犯偽造文書等罪嫌，及違反個資法、選罷法等被起訴，另有22人緩起訴、14人不起訴。

起訴書指出，今年初中國國民黨中央組織發展委員會主任委員許宇甄等人，聽聞國民黨籍多名立委遭提議罷免，決議反制罷免。不過時間倉促，且未設置連署站，實際上無法合法募得符合目標數的提議人名冊2839人。

許宇甄等人於1月23日先利用不知情的組發會人員下載原住民黨員名冊，再由許下達指示，取得原住民黨員名冊，並找來志工協助，從1月24日至2月2日在國民黨部分工進行抄寫提議人名冊。

盧縣一1月邀約張芳碩擔任罷免案領銜人，兩人2月3日前往黨部，並將2839件提議人名冊送件。盧於2月6日國民黨屏東縣黨部舉行的新春團拜會場上還說「…我們會繼續面對大罷免，而且今天下午就會送出…」。張芳碩等人同日前往中選會提出罷免案，並遞交提議書及偽造的提議人名冊正本、影本名冊等。

中選會審查後刪除條件不符者，因罷免案不足規定人數，要求10日內補提，張芳碩等人因此以尚未使用的提議人加以編碼造冊，3月5日再次前往中選會提交 1424件提議人名冊正本、影本名冊。

屏檢今日偵查終結，將盧縣一、張芳碩、許宇甄等9人提起公訴，其中盧、張涉犯幫助非法利用個人資料罪、幫助行使偽造私文書罪，及選罷法幫助利用他人個人資料偽造提議罪；許等人涉犯行使偽造私文書罪、個資法非法利用個人資料罪、選罷法利用他人個人資料偽造提議罪。