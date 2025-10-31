台中地院判決出現「重大瑕疵」侵害當事人權益…遭二審抓包撤銷
台中地方法院審理1起詐騙集團案，由獨任庭法官開庭、逕行判決，上訴後台中高分院二審卻發現，該案包括1項誣告罪，法定刑為7年以下徒刑，依法必須由3名法官組成合議庭審理，認定中院訴訟行為有嚴重違背程序的「重大瑕疵」，為保障當事人審級利益，撤銷原判決發回中院重審，可上訴。
檢方起訴指出，陳姓男子加入詐騙集團，2022年11月間向盧姓男子收購金融帳戶，盧同月9日和蔡姓女友人從高雄北上台中逢甲夜市和詐團碰面，交付帳戶、提款卡給陳男，並在陳帶領下入住旅館。
陳男又受詐團指示負責看管盧男、蔡女，不得讓2人隨意離開房間，若要外出也需要報備，最後詐團成功騙到18名被害人，使用盧提供的人頭帳戶收受、轉出贓款200多萬元。
檢方查出，盧、蔡明知是自願交付帳戶給詐團，入住旅館時也未遭限制人身自由，直到戶頭被列為警示帳戶，2人就報案謊稱遭陳等私行拘禁，偵結依詐欺、誣告等罪嫌，起訴陳男等3人。
台中地院一審由獨任庭法官審理，審酌陳明知詐欺犯罪在我國橫行多年仍加入行騙，盧輕率提供帳戶給詐團作為詐欺、洗錢之用，各依加重詐欺罪判2年、幫助洗錢罪判6月併科罰金10萬元。
一審另審酌，盧、蔡被訴誣告部分，其等認為住宿時門外遭人看守，並非憑空捏造，難認構成誣告，該部分判無罪；檢察官、被告均不服上訴。
台中高分院二審發現，檢察官當時起訴陳等3人涉加重詐欺、洗錢及誣告等罪，其中誣告罪是法定刑7年以下徒刑，並非刑事訴訟法第284條之1第1項規定所列各款「得行獨任審判」的案件，依法應由法官3人合議審判才適法。
二審說，中院一審卻逕由獨任法官1人進行歷次審判並為判決，已有法院組織不合法之判決當然違背法令情形，踐行訴訟程序顯然違法，且足使當事人受公平審判的訴訟權受有侵害，是訴訟行為嚴重違背程序的「重大瑕疵」。
二審說，中院一審未依法行合議審理就逕予判決，使當事人未能獲合議審判的周延、嚴謹縝密審判之審級利益，也難因上訴二審而得以事後補正或治癒，為維護當事人審級利益，判撤銷原判決，發回台中地院。
