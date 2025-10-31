快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

台中地院判決出現「重大瑕疵」侵害當事人權益…遭二審抓包撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地方法院審理1起詐騙集團案，由獨任庭法官開庭、逕行判決，上訴後台中高分院二審卻發現，該案包括1項誣告罪，法定刑為7年以下徒刑，依法必須由3名法官組成合議庭審理，認定中院訴訟行為有嚴重違背程序的「重大瑕疵」，為保障當事人審級利益，撤銷原判決發回中院重審，可上訴。

檢方起訴指出，陳姓男子加入詐騙集團，2022年11月間向盧姓男子收購金融帳戶，盧同月9日和蔡姓女友人從高雄北上台中逢甲夜市和詐團碰面，交付帳戶、提款卡給陳男，並在陳帶領下入住旅館。

陳男又受詐團指示負責看管盧男、蔡女，不得讓2人隨意離開房間，若要外出也需要報備，最後詐團成功騙到18名被害人，使用盧提供的人頭帳戶收受、轉出贓款200多萬元。

檢方查出，盧、蔡明知是自願交付帳戶給詐團，入住旅館時也未遭限制人身自由，直到戶頭被列為警示帳戶，2人就報案謊稱遭陳等私行拘禁，偵結依詐欺、誣告等罪嫌，起訴陳男等3人。

台中地院一審由獨任庭法官審理，審酌陳明知詐欺犯罪在我國橫行多年仍加入行騙，盧輕率提供帳戶給詐團作為詐欺、洗錢之用，各依加重詐欺罪判2年、幫助洗錢罪判6月併科罰金10萬元。

一審另審酌，盧、蔡被訴誣告部分，其等認為住宿時門外遭人看守，並非憑空捏造，難認構成誣告，該部分判無罪；檢察官、被告均不服上訴。

台中高分院二審發現，檢察官當時起訴陳等3人涉加重詐欺、洗錢及誣告等罪，其中誣告罪是法定刑7年以下徒刑，並非刑事訴訟法第284條之1第1項規定所列各款「得行獨任審判」的案件，依法應由法官3人合議審判才適法。

二審說，中院一審卻逕由獨任法官1人進行歷次審判並為判決，已有法院組織不合法之判決當然違背法令情形，踐行訴訟程序顯然違法，且足使當事人受公平審判的訴訟權受有侵害，是訴訟行為嚴重違背程序的「重大瑕疵」。

二審說，中院一審未依法行合議審理就逕予判決，使當事人未能獲合議審判的周延、嚴謹縝密審判之審級利益，也難因上訴二審而得以事後補正或治癒，為維護當事人審級利益，判撤銷原判決，發回台中地院。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

誣告 詐團 法官 詐騙集團

延伸閱讀

土方利益糾紛嘉義縣退休刑警開槍殺人 二審哽咽認罪改判12年半

鼎興何宗英定讞入監 另案又判7年6月

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

他氣同鄉向妻造謠有小三...縱火砍人釀1死1傷 今判15年

相關新聞

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

屏東地檢署偵辦偽造民進黨籍山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，今日偵查終結，國民黨籍立委盧縣一及其助理張芳碩等9人...

立委王鴻薇、助理張凱維被控貪汙索賄 北檢傳律師柯晨晧作證

青年監督聯盟與媒體人馬郁雯日前告發立委王鴻薇及助理張凱維涉貪汙，向藥商索賄230萬元，張凱維則反控妨害名譽。台北地檢署今...

土方利益糾紛嘉義縣退休刑警涉殺人 高分院改判七大理由出爐

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，3年前涉槍殺張姓男子，一審依犯殺人罪等判無期徒刑，上訴二審今宣判，台南...

朱凱翔批三立報導罷免案毀人家庭、李孝亮回「對呀」 誹謗罪不起訴

台北地檢署今年偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，依偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人，案件偵辦過程中...

不爽人夫去酒店…小三潑強酸毀容「連衣服都融化」 判8年8月定讞

台中市邱姓女子與謝姓人夫交往、同居，她不滿謝出入女陪侍酒店、感情不睦，持強酸朝謝的頭部、臉部潑灑，甚至從頭部淋下，造成謝...

檢控邪教虐死女信徒 一審拖5年…僅用重傷害判「聖師」5年7月

台中地檢2019年偵辦「借竅驅魔」打死女信徒案，控訴「聖師」林欣月創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」涉教唆幹部「三才」打死女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。