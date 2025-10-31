快訊

土方利益糾紛嘉義縣退休刑警涉殺人 高分院改判七大理由出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，3年前涉槍殺張姓男子，一審依犯殺人罪等判無期徒刑，上訴二審今宣判，台南高分院以侯終能自白認罪，並以800萬元與死者家屬達成調解等七大理由，認他犯殺人罪改判12年半，持有非制式手槍罪判5年10月併科罰金4萬元。

侯上訴稱已坦承犯行，並與被害人家屬達成調解，且履行完畢，僅對原判決量刑部分提起上訴，請求從輕量刑。

台南高分院合議庭指出，侯上訴後，已坦認其所犯2罪，且以800萬元與死者家屬達成調解，並已全數履行完畢，此部分攸關侯犯罪後態度，原審未及審酌，因而撤銷改判，同時，原判決諭知褫奪公權終身及定應執行刑部分也一併撤銷。

合議庭逐一審酌刑法第57條科刑輕重標準，指1.侯宏典與張嘉恩間素有嫌隙，於案發當日，張嘉恩先至侯宏典住處尋釁，且至土地公廟時，張嘉恩也先對空鳴槍，侯宏典與張壬榤因而各持所攜帶槍、彈射擊，進而發生本案；2.侯宏典使用殺傷力強大非制式手槍作為武器，造成張嘉恩遭擊中而死亡，犯罪手段實屬惡劣。

3.侯宏典於案發前，未曾有犯罪紀錄素行；4.侯宏典與張嘉恩前因土方事業而生有爭執，素有嫌隙；5.侯宏典在本案中全程參與且居於主導者地位；6.侯宏典犯行造成張嘉恩生命消逝不可挽回結果，張嘉恩家屬更承受天人永隔的喪親之痛；7.侯宏典前未能坦承犯行，於本院審理時，終能自白認罪，且以800萬元與張嘉恩家屬達成調解，並已全數履行完畢等一切情狀。

合議庭認為，侯宏典犯非法持有非制式手槍罪判刑5年10月，併科罰金4萬元，另犯共同殺人罪判刑12年6月。此外，侯宏典尚有另案經判刑確定，考量其利益，本件先不予定應執行刑，可上訴。

台南高分院指出，侯宏典犯非法持有非制式手槍罪判刑5年10月，併科罰金4萬元，另犯共同殺人罪判刑12年6月，可上訴。圖／本報資料照
殺人

女警官如廁遭偷拍...控警局「吃案」讓男警火速退休 要求國賠240萬元

