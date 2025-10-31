立委王鴻薇、助理張凱維被控貪汙索賄 北檢傳律師柯晨晧作證

青年監督聯盟與媒體人馬郁雯日前告發立委王鴻薇及助理張凱維涉貪汙，向藥商索賄230萬元，張凱維則反控妨害名譽。台北地檢署今傳喚律師柯晨晧到案作證，柯上午10時許面對媒體詢問不予回應，僅對法警說「謝謝」。

柯晨晧上午10時許抵達北檢，面對記者提問沒有回應，直接至法警室報到「出股、11點」，法警轉知偵查庭位置後，柯對法警說謝謝後轉身上樓步入庭內應訊。

青年監督聯盟等人日前開記者會「臭不可聞！獨家揭露王鴻薇助理藉勢藉端索賄藥商！」指控國會助理張凱維涉向台灣安進藥品有限公司假提案，提案內容明碼標價公聽會一場10萬元，索取公關費、顧問費等230萬元，並告發貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財務等罪嫌。