不爽人夫去酒店...小三潑強酸毀容「連衣服都融化」 判8年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市邱姓女子與謝姓人夫交往、同居，她不滿謝出入女陪侍酒店、感情不睦，持強酸朝謝的頭部、臉部潑灑，甚至從頭部淋下，造成謝雙眼、顏面都受損，連鼻翼都變形毀容，最高法院依重傷害罪判刑8年8月定讞。

邱女從事殯葬業，和謝男是同居男女朋友，兩人因感情不睦，她又不滿謝出入酒店，而於2022年3月29日晚間11時許，攜帶含有硫酸成分的強酸溶液埋伏在停車場，待隔日凌晨2時許，見謝搭乘計程車回來，她先朝謝頭部及顏面潑灑強酸，再從謝的身後將強酸從頭部淋下。

謝身體、顏面等均遭強酸腐蝕，雙眼、顏面、頭頸、前後軀幹、雙上肢及左下肢三至四度化學性灼傷，占體表面積29%，造成化學燒灼傷癒後併疤痕增生與頸部、顏面、雙上肢嚴重活動度、鼻翼變形及雙下眼瞼外翻、角膜混濁等容貌等難以治癒的重傷。

邱女否認犯行，供稱她當天回去搬東西，謝回來時喝醉，她想要扶謝上樓，謝抓著她問要幹什麼，她想要掙脫，便從包包隨手拿出1瓶東西要去敲謝的手，裡面的東西就潑出來，謝鬆手她就跑了，她不知道會對謝造成傷害。

邱女指出，她沒有傷害謝的故意，否則不會再返回現場與醫護人員一起幫忙清理謝傷口，還駕車隨同救護車前往醫院。不過謝作證指出，他從計程車下車時，在人行道上往前走，突然有人衝出來，直接從他面前潑東西，潑完當下他很痛，連衣服都融化了，沒有辦法反應，當下他已經看不清楚，接著對方又從頭淋下去。

檢方偵結依重傷害罪嫌起訴邱女，一審根據醫院診斷，認定謝男遭強酸侵蝕頭臉、手部活動等，就算經治療仍難以痊癒，已經達到重傷程度，依重傷害罪判他8年8月。

二審認為邱女犯家暴重傷害罪，案發後也未與謝達成和解，犯案手段兇殘，惡性重大，又否認犯行、飾詞狡辯，一審判刑8年8月量刑適法，駁回上訴，維持一審判決。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

恐怖情人示意圖。圖／AI生成
恐怖情人示意圖。圖／AI生成

