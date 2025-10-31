檢控邪教虐死女信徒 一審拖5年…僅用重傷害判「聖師」5年7月

台中地檢2019年偵辦「借竅驅魔」打死女信徒案，控訴「聖師」林欣月創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」涉教唆幹部「三才」打死女信徒；台中地院一審耗時5年昨終於宣判，至今上午才說明理由，以死亡證明證據不足等，僅依重傷害等罪判林5年7月，其餘9人判6月至5年10月不等，可上訴。

台中地檢署當時新聞稿以「中部邪教組織起訴」為標題，控訴林欣月為首的「中華白陽四貴靈寶聖道會（後更名『中華日行一善學會』）」打死女信徒，該暴力宗教犯罪集團吸收未成年人脫離家庭，以暴力手段毆打、凌虐欲脫離組織者，釀1人死亡、1人雙眼失明，超過15個家庭受害。

檢警查出，林女自封「聖師」2012年起為控制信眾，假借宗教名義對不服從或想脫離者，教唆幹部痛毆一頓，涉在大陸廣西南寧道場以「借竅驅魔」名義，命女信徒躺在地上，朝其猛踏釀肝臟破裂身亡；2019年80歲張姓女信徒在台因拒絕辦台胞證、護照，遭林教唆幹部他瞎她雙眼，一共13人遭毆包括孩童。

中檢2020年1月依傷害致死、組織、傷害致重傷等罪嫌起訴林欣月，及幹部林姓雙胞胎姐妹、2名許姓、余姓、戴姓、黃姓及吳姓女子，及1名吳姓男子等10人；中院同年12月裁定林欣月100萬元交保，一審審理至今長達5年。

中院合議庭認為，檢方控訴林欣月在大陸地區虐死女信徒部分，因大陸開出的死亡證明，沒有醫師簽名、無醫療院所蓋章，無法採為證據、缺乏因果關係，難評價有構成傷害致死。

中院30日依傷害致重傷罪判林欣月4年2月，連同其餘犯妨害自由、傷害等一共5罪，合併執行有期徒刑5年、7月（得易科罰金），另林被訴組織、恐嚇等均無罪，涉侵入住宅等公訴不受理。

余女犯行害自由等3罪，判9月、8月（得易科罰金）；林女犯妨害自由罪判4月，得易科罰金；林女犯傷害致重傷罪判4年，連同其餘犯犯害自由、傷害等一共7罪，合併執行有期徒刑4年8月、8月（得易服勞役）。

許女犯傷害致重傷罪判4年，連同其餘犯犯害自由、傷害等一共10罪，合併執行有期徒刑4年8月、1年2月（得易服勞役）；戴女犯妨害自由判9月；吳女犯妨害自由判6月（得易科罰金）；黃女犯妨害自由判1年4月；吳男犯妨害自由判6月（得易科罰金）；許女犯傷害等5罪判1年6月。

合議庭審酌本件因宗教團體內部事務衍生妨害自由、傷害，林欣月等人或一再以執行仙佛指示理療行為，或受父母指示管教未成年子女而為管教否認傷害，或稱被害人因自身個人因素提告。