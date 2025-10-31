朱凱翔批三立報導罷免案毀人家庭、李孝亮回「對呀」 誹謗罪不起訴

台北地檢署今年偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，依偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人，案件偵辦過程中，吳沛憶罷團領銜人李孝亮在直播節目附和主持人朱凱翔談論，三立毀人家庭、詐騙集團等語，李、朱被控誹謗罪，北檢今不起訴2人。

三立電視提告Youtube「不演了新聞台」頻道經營者朱凱翔、頻道直播節目「誰來早餐」來賓李孝亮，涉誹謗罪嫌，朱談論「欸我真的三立毀人家庭捏」、「這個毒害人心的程度，不下於那種詐騙集團」、「這簡直就跟邪教沒什麼兩樣」、「這個三立的好朋友們，如果良心未泯的，放下屠刀立地成佛ＯＫ?」李孝亮則應答「嗯、對、對呀！」

朱、李皆否認犯行，朱供稱，李母是三立忠實觀眾，當時李擔任罷免案領銜人，三立在政論節目中散布假訊息，在北檢偵辦罷免案時，不斷渲染一罪一罰，讓李關30年，李母壓力很大反對兒子繼續擔任罷免領銜人，這不是毀人家庭、詐騙集團嗎？

李供稱，三立的節目把罷免連署講得很恐怖，說他會被「一罪一罰關30年」母親反對他從事連署，朱才會認為毀家庭、毒害人心，三立節目內容洗腦觀眾，不就如詐團、邪教，相關內容均屬可受公評之事。

檢方調查，朱、李在今年5月6日直播中討論罷免案提議人名冊募集、連署現況、偵辦進度等，李擔任領銜人，李母反對致雙方交鋒也有新聞報導，況且，三立確實曾經以標題「死人連署偽造文書鐵證 律師：李孝亮、劉思吟，一罪一罰最重30年徒刑」發布新聞。

檢方認定，朱、李及李母在罷免案立場並非一致，進而由朱說出本案言詞，目的質疑李母就罷免案認知是否錯誤，討論罷免案議題屬公眾利益有密切關係的公共事務，難認逾越適當評論範圍。