桃園警察、稽查員收公關費包庇廢土回填 業者出庭「全都認」

楊梅警分局巡佐黃國文等3現退職員警及環保局稽查雇員張志豪涉嫌長期收受「公關費」，包庇業者廢土回填農地的貪汙案，桃園地院進行準備程序，佑笙土石、長昆營造負責人吳長烜出庭時「全都認」，坦承行賄對象、金額與時間，並對量刑無意見，法官林季宥諭知候核辦。

吳長烜對於檢方指控，透過友人、時任刑事小隊長陳鎮勳連絡新屋分駐所巡佐黃國文「不要開單」，每月支付2萬元給永安所警員朱忠強查詢可疑車輛資料，以及依車輛大小向環保稽查員張志豪支付「規費」等行賄事實全部認罪，坦承行賄公務員以規避環保稽查及違法傾倒廢棄物。

吳長烜供稱，與黃國文素未謀面，皆由陳鎮勳居中聯繫，2023年8月間黃曾至東赤工地開單取締，與員工起口角並嗆聲「現在才剛開始！」，於是請陳了解情況，表達支付「公關費」意願，陳回報「黃要錢」，若工地位於新屋，每月12萬元，若僅車輛經過則為6萬元。

吳於2023年7月27日、8月9日、9月2日共支付3筆6萬元，9月22日與2024年2月某日則各支付1筆12萬元，5次皆以現金交由陳轉交黃國文，每次都由黃通知陳「時間到了」，再由陳轉告索賄；他也證實，支付第一筆賄款後，確實未再收過罰單。另於去年7至8月間還支付陳鎮勳2萬元「謝禮」。

至於朱忠強部分，吳表示雙方早年因管區關係就相識，因請朱幫忙查詢外車車主而搭上線。自2023年下半年起至2024年3月案發止，吳每月定期在公司、朱家附近或楊梅火車站等地，親自交付2萬元現金，請託朱避免至永安工地開單，並協助查詢可疑車輛是否為警方或環保單位所屬。

針對環保局稽查員張志豪部分，吳坦言，永安工地當時未申請許可即進行非法掩埋，曾遭張勒令停工，後經中間人協調，張於2024年2月開口索賄，初期每車300元，後依車型調整為大車600元、小車300元；張於同年8月8日至9月30日間，以「環保顧問」名義進駐佑笙公司，期間依車輛數量收取「公關費」。