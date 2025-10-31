土方利益糾紛嘉義縣退休刑警開槍殺人 二審哽咽認罪改判12年半

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，3年前涉槍殺張姓男子，一審依犯殺人罪等判無期徒刑，二審台南高分院本月初開辯論庭，他哽咽首度認罪，請求輕判。台南高分院上午宣判，侯犯殺人罪改判12年半，另犯非法持有非制式手槍罪判5年10月，併科罰金4萬元。

檢警調查，侯宏典、張壬榤等人2022年1月5日晚間，與綽號「包仔」的張姓男子在嘉義縣東石鄉三家村土地公廟槍戰，侯宏典、張壬榤各持槍朝對方座車方向射擊，張姓男子開車靠近時，遭侯近距離對右前座開槍，子彈貫穿右前座車窗後，擊中張的右前額，送醫後於當月8日不治。

由於死者顱底後腦窩處的子彈殘跡，經比對與現場查獲非制式子彈特徵吻合，目擊證人都證稱該槍為侯宏典當場持用，也與相關行車紀錄器內容大致相符，一審依殺人罪判侯無期徒刑，褫奪公權終身，另非法持有非制式手槍罪則判6年，併科罰金5萬元，應執行無期徒刑、褫奪公權終身、併科罰金5萬元。

侯宏典應訊到一、二審都未認罪，本月1日二審開言詞辯論庭，審判長詢問侯宏典對檢方起訴內容及罪名時，他改口說「承認」，自己從頭到尾沒有致人受傷或死亡的意思，希望法官審酌案發當時通聯紀錄，他接獲來電稱現場並未發現有人受傷，他到場後，從頭到尾也沒致人死亡的意思。

侯宏典哽咽表示，努力與被害人家屬和解，並且已賣掉房子給付和解金，希望可以息事寧人，不想再有糾紛了。他說，自己快60歲，「希望可以好好服完刑期，回到社會，與家人好好生活」，希望法官可以從輕量刑。

嘉縣警局朴子分局退休偵查佐侯宏典被控因土方利益糾紛，2022年1月間槍殺張姓男子，一審被判無期徒刑，上訴二審，今上午宣判。圖／本報資料照
