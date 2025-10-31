百萬保時捷名車公開拍賣 限量唯一Macan S「雙11」開搶

國產車價就能開回保時捷名車？別懷疑，這是真的！法務部行政執行署花蓮分署受台東地方檢察署囑託，將於 11月11日在台東地檢署舉辦「保時捷名車拍賣會」，現場唯一拍賣車輛為經典豪華車款保時捷Macan S。想體驗開名車的快感？這可是「僅此一台、錯過不再」的雙11限定機會。

花蓮分署表示，該輛白色保時捷Macan S為台東地檢署偵辦毒品案件所查扣，經法院判決宣告沒收後依法拍賣。車輛於2015年11月出廠，行駛約8萬9千公里，附有2副鑰匙，外觀維持良好，且引擎聲浪渾厚迷人，啟動瞬間讓人為之驚艷。想先睹為快的民眾，可至花蓮分署臉書粉絲專頁及YouTube頻道觀看實車影片。

拍賣當日上午10時10分至10時50分開放現場賞車及登記領取號碼牌。除保時捷名車外，現場另有多項動產同步拍賣，包括中古機車、中華小貨車、聚寶盆、鐘乳石木雕工藝品，以及封口機、電鑽、砂輪機、伸縮梯等 共94項拍賣物品，分為2標合併進行，品項多元，物超所值。

花蓮分署指出，此次拍賣是配合行政院「五打七安」政策及刑法沒收新制的具體作為，藉由公開透明的拍賣程序，將犯罪工具及不法所得轉為國庫收入，達到打擊犯罪、落實司法正義的目的。