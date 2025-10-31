故意殺人 兒虐致死 判刑逾10年禁假釋

行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者不得假釋；此外，也因應憲法判決精神，明定行為時及審判中欠缺責任能力者，不得處以死刑。

因應司法院釋字第八○一號、憲法法庭一一三年度憲判字第二號、第八號判決宣告刑法部分條文違憲，行政院會昨天通過法務部提出刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，後續將函請司法院會銜及函請立法院審議。

此次修法重點共五項，為「精神障礙或心智缺陷者不得判死刑」，刑法修法草案明定行為時有刑法第十九條第二項情形，或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足的被告，不得科處死刑。

刑法修法草案明定，凡故意殺人、殺人未遂或虐童致死、致重傷，若被判處無期徒刑或十年以上徒刑者，一律不得假釋；無期徒刑受刑人假釋後再犯同類重罪確定，將撤銷假釋、重新執行原刑。

刑法修法草案也明定，裁判確定前的羈押日數，全部納入假釋要件的「已執行期間」。

針對撤銷假釋後的殘刑執行，刑法修正草案明定將依罪情比例計算，不再一律執行廿或廿五年，避免刑期不均。無期徒刑受刑人撤銷假釋，將執行原無期徒刑；有期徒刑受刑人撤銷假釋，殘刑為十年以下將全部執行完畢，殘刑為十年以上者，執行十年後，依假釋原則執行。

此外，死刑定讞待執行期間將不折抵刑期。監獄行刑法修法草案明定，死刑定讞但尚未執行的收容期間，不得折抵刑期，也不計入假釋期間。