故意殺人 兒虐致死 判刑逾10年禁假釋

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者不得假釋；此外，也因應憲法判決精神，明定行為時及審判中欠缺責任能力者，不得處以死刑。

因應司法院釋字第八○一號、憲法法庭一一三年度憲判字第二號、第八號判決宣告刑法部分條文違憲，行政院會昨天通過法務部提出刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，後續將函請司法院會銜及函請立法院審議。

此次修法重點共五項，為「精神障礙或心智缺陷者不得判死刑」，刑法修法草案明定行為時有刑法第十九條第二項情形，或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足的被告，不得科處死刑。

刑法修法草案明定，凡故意殺人、殺人未遂或虐童致死、致重傷，若被判處無期徒刑或十年以上徒刑者，一律不得假釋；無期徒刑受刑人假釋後再犯同類重罪確定，將撤銷假釋、重新執行原刑。

刑法修法草案也明定，裁判確定前的羈押日數，全部納入假釋要件的「已執行期間」。

針對撤銷假釋後的殘刑執行，刑法修正草案明定將依罪情比例計算，不再一律執行廿或廿五年，避免刑期不均。無期徒刑受刑人撤銷假釋，將執行原無期徒刑；有期徒刑受刑人撤銷假釋，殘刑為十年以下將全部執行完畢，殘刑為十年以上者，執行十年後，依假釋原則執行。

此外，死刑定讞待執行期間將不折抵刑期。監獄行刑法修法草案明定，死刑定讞但尚未執行的收容期間，不得折抵刑期，也不計入假釋期間。

相關新聞

33筆政治檔案收歸國有…國民黨官司打6年 法院判決只贏「這兩筆」

促進轉型正義委員會（已解散）6年前要求國民黨將有關228事件等33筆政治檔案移交給檔案局、收歸國有，國民黨不服提行政訴訟...

彰化伸港陳家3姊弟被撞飛 無照男超速撞死2童判1年2月理由曝光

彰化縣伸港鄉去年2月發生陳姓三姊弟步行行人穿越道， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，造成兩死一傷，蕭男被依過失致...

2孫女喪命 阿公質疑判太輕會再上訴

彰化伸港3姊弟去年2月在路口斑馬線遭撞飛，2姊妹傷重不治，肇事蕭姓駕駛遭判刑1年2月。陳家阿公說，世間怎會有這樣的事？2...

伸港3姊弟闖紅燈遭撞 肇事翁判1年2月

彰化伸港陳姓3姊弟去年2月闖紅燈過馬路，在行人穿越道遭蕭姓男子無照、超速撞上，造成二死一傷慘劇。彰化地方法院審結，認為陳...

惡劣情侶檔冒名誣告害378人跑法院 高分院裁定延長羈押2月

台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，涉假冒債權人或他人名義向全台19個地檢署誣告378人次，還偽造不實債權文件向...

