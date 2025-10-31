2孫女喪命 阿公質疑判太輕會再上訴

彰化伸港3姊弟返家遭撞前畫面被監視器拍下來。圖／讀者提供 彰化伸港3姊弟去年2月在路口斑馬線遭撞飛，2姊妹傷重不治，肇事蕭姓駕駛遭判刑1年2月。陳家阿公說，世間怎會有這樣的事？2條命這樣判太輕，現在還是很想2個孩子，對方也沒有好好和解，會再上訴。

台灣近年發生多起行人地獄悲劇，伸港3姊弟遭撞2死1傷，同樣掀起重視。公路局彰化工務段在事發後，現場已縮短路口通行距離，調整為Z字型行穿線，設置庇護島，事故路口兩側也增設1200公尺實體人行道；另針對美港公路全線6公里、27處路口，增設轉角人行道。

肇事駕駛判1年2月，讓死者阿公難以接受。陳姓阿公說，2個寶貝孫女還有漫長的人生道路要走，卻被一場完全可以避免的車禍奪走她們的未來，2條生命的代價竟僅是1年2月刑期，「我的孫女，難道就這麼不值得嗎？」對方從事發至今都沒達成和解，甚至試圖推卸責任，這種態度感受不到一絲悔意，一定會再上訴。

檢察官轉任律師的鄭智文表示，過失致死罪是指行為人因過失而導致他人死亡的行為，法定刑期為5年以下有期徒刑、拘役，或科處50萬元以下罰金，本來就不是刑度很高的罪；肇事駕駛不是要故意撞死陳家姊妹，法官判決時會參考被害人有無過失，若陳家姊弟沒闖紅燈，而是綠燈時穿越行人穿越道，對蕭男量刑會重一點。