2孫女喪命 阿公質疑判太輕會再上訴

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導

彰化伸港3姊弟返家遭撞前畫面被監視器拍下來。圖／讀者提供
彰化伸港3姊弟返家遭撞前畫面被監視器拍下來。圖／讀者提供
彰化伸港3姊弟去年2月在路口斑馬線遭撞飛，2姊妹傷重不治，肇事蕭姓駕駛遭判刑1年2月。陳家阿公說，世間怎會有這樣的事？2條命這樣判太輕，現在還是很想2個孩子，對方也沒有好好和解，會再上訴。

台灣近年發生多起行人地獄悲劇，伸港3姊弟遭撞2死1傷，同樣掀起重視。公路局彰化工務段在事發後，現場已縮短路口通行距離，調整為Z字型行穿線，設置庇護島，事故路口兩側也增設1200公尺實體人行道；另針對美港公路全線6公里、27處路口，增設轉角人行道。

肇事駕駛判1年2月，讓死者阿公難以接受。陳姓阿公說，2個寶貝孫女還有漫長的人生道路要走，卻被一場完全可以避免的車禍奪走她們的未來，2條生命的代價竟僅是1年2月刑期，「我的孫女，難道就這麼不值得嗎？」對方從事發至今都沒達成和解，甚至試圖推卸責任，這種態度感受不到一絲悔意，一定會再上訴。

檢察官轉任律師的鄭智文表示，過失致死罪是指行為人因過失而導致他人死亡的行為，法定刑期為5年以下有期徒刑、拘役，或科處50萬元以下罰金，本來就不是刑度很高的罪；肇事駕駛不是要故意撞死陳家姊妹，法官判決時會參考被害人有無過失，若陳家姊弟沒闖紅燈，而是綠燈時穿越行人穿越道，對蕭男量刑會重一點。

無照男超速撞飛三姊弟釀二死一傷被輕判？彰化法界人士這樣說

33筆政治檔案收歸國有…國民黨官司打6年 法院判決只贏「這兩筆」

促進轉型正義委員會（已解散）6年前要求國民黨將有關228事件等33筆政治檔案移交給檔案局、收歸國有，國民黨不服提行政訴訟...

彰化伸港陳家3姊弟被撞飛 無照男超速撞死2童判1年2月理由曝光

彰化縣伸港鄉去年2月發生陳姓三姊弟步行行人穿越道， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，造成兩死一傷，蕭男被依過失致...

伸港3姊弟闖紅燈遭撞 肇事翁判1年2月

彰化伸港陳姓3姊弟去年2月闖紅燈過馬路，在行人穿越道遭蕭姓男子無照、超速撞上，造成二死一傷慘劇。彰化地方法院審結，認為陳...

故意殺人 兒虐致死 判刑逾10年禁假釋

行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑...

惡劣情侶檔冒名誣告害378人跑法院 高分院裁定延長羈押2月

台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，涉假冒債權人或他人名義向全台19個地檢署誣告378人次，還偽造不實債權文件向...

