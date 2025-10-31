伸港3姊弟闖紅燈遭撞 肇事翁判1年2月

彰化伸港陳姓3姊弟去年2月闖紅燈過馬路，在行人穿越道遭蕭姓男子無照、超速撞上，造成二死一傷慘劇。彰化地方法院審結，認為陳男違反應注意車前狀況、隨時採取必要安全措施的注意義務，依過失致死罪判蕭男1年2月有期徒刑；可上訴。

彰化地院表示，車禍發生主因是小朋友闖紅燈，並考慮蕭男的過失，量刑1年2月。彰化地檢署表示，收到裁判書後，會綜合研判量刑妥適與否，再決定是否上訴。

這起案件發生在去年2月22日晚間6時許，當時陳姓3姊弟從學校放學返家，經過伸港鄉美港公路、建國路口，3人闖紅燈過馬路，遭74歲蕭姓男子駕駛休旅車經過，以時速77公里超速撞上在行穿線上的3姊弟。

3人遭撞飛送醫搶救後，2姊妹頭部重創，急救後昏迷指數都是3，陳家小弟輕傷；陳家姊姊去年9月初宣告不治，妹妹搶救252天後，去年10月底也不治。

蕭姓男子辯稱，事發當時綠燈通行，沒有超速，沒看到陳家3姊弟，到路口時發現對方闖紅燈，已來不及剎車才碰撞，當時視線也被分隔島上的樹木遮掩。

彰化地院審視現場照片，事故路口現場並無遮蔽物，且有夜間照明，路口的分隔島並無樹叢無足以遮擋視線之物，蕭男理當可看見2女童自其前方由左往右行走在斑馬線上；蕭男駕駛休旅車，高度較高，視野比一般轎車好，蕭已違反應注意車前狀況、隨時採取必要安全措施，以避免危險發生的注意義務。

彰化地院審酌，蕭男未遵守交通規則，以致發生事故，造成2名女童死亡，生命法益無從回復；另考量蕭男犯後否認犯行，未能與被害人家屬達成和解，並彌補損害，依過失致死罪判蕭男1年2月徒刑。

彰化地院表示，從雙方車禍發生情狀，被害人的行為是發生車禍主因，蕭男有上述過失，但過失情節明顯低於被害人；蕭男的行為造成嚴重傷亡，且無照駕駛，所以在蕭男行為過失程度、未與被害人家屬和解、否認犯行等考量下，量處有期徒刑1年2月。