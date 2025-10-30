33筆政治檔案收歸國有…國民黨官司打6年 法院判決只贏「這兩筆」

促進轉型正義委員會（已解散）6年前要求國民黨將有關228事件等33筆政治檔案移交給檔案局、收歸國有，國民黨不服提行政訴訟，一審敗訴，最高行政法院廢棄發回更審；台北高等行政法院更一審認為「台灣謝雪紅處分案」、「帽簷自述」無法確認原件是否還存在，此部分判決撤銷處分，不用移歸國有，其餘31筆檔案部分，判決國民黨敗訴，仍須移交給檔案局，可上訴。

依促進正義轉型條例規定，各政黨擁有的「政治檔案」應收歸國有。促轉會2018年函請國民黨通報所持有的政治檔案，而國民黨提出檔案清冊，共計有4萬3095筆檔案。促轉會認定其中2萬筆並非政治檔案，予以排除，但有33筆檔案為政治檔案，處分要移交檔案局、收歸國有。

國民黨提復查被駁回，再提行政訴訟救濟，請求撤銷處分，北高行一審開庭時，國民黨指出找不到「台灣謝雪紅處分案」和「帽簷自述」實體檔案，一審判決國民黨敗訴，但被最高行政法院廢棄發回更審。

北高行更一審指出，「台灣謝雪紅處分案」、「帽簷自述」均屬228事件當年度做成的檔案，對於了解228事件發生背景、國民黨中央監察委員會對於謝雪紅等人調查結果、後續處置情況，具有極高歷史價值，無庸置疑。

更一審認為，然而，國民黨已依促轉會處分將「台灣謝雪紅處分案」、「帽簷自述」以外，其餘31筆多與228事件相關史料的檔案移交給檔案局，情理上難認有特意隱匿或拖延不給「台灣謝雪紅處分案」與「帽簷自述」的必要。

更一審指出，「台灣謝雪紅處分案」原件2003年之後是否猶存，「帽簷自述」檔案內容是否為原始史料，狀況不明，促轉會未盡職權查明國民黨是否真的持有2筆檔案，就處分國民黨限期移歸國有，有所違誤，應予撤銷。