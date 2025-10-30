惡劣情侶檔冒名誣告害378人跑法院 高分院裁定延長羈押2月

台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，涉假冒債權人或他人名義向全台19個地檢署誣告378人次，還偽造不實債權文件向法院聲請支付命令，一審被判14年、6年半，上訴遭駁回，台南高分院認2人尚有其他詐欺案件經偵查或其他法院審理中，且有反覆實行之虞，自11月10日起均延押2月。

台南高分院合議庭指出，被告2人因犯誣告罪、詐欺取財罪等罪，經原審論罪科刑，就不得易科罰金之罪部分，陳經定應執行刑14年，陳女經定應執行刑6年6月，並於本月8日經本院駁回上訴，犯罪嫌疑重大。

合議庭表示，2人刑期甚重，基於趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰人性，足認2人因受有重刑事實，而有逃亡之虞。同時，2人涉犯多起詐欺取財犯行，且陳尚有其他詐欺案件經偵查或其他法院審理中，而有反覆實施詐欺取財罪之虞。