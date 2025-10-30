快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化伸港陳家3姊弟被撞飛 無照男超速撞死2童判1年2月理由曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉去年2月發生陳姓三姊弟步行行人穿越道， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，造成兩死一傷，蕭男被依過失致死罪判處有期徒刑1年2月曝光後，引起討論是否判刑太輕。彰化地方法院表示，車禍發生主因是小朋友闖紅燈，並考慮蕭男的過失，才量處有期徒期1年2月。

就讀國小的陳姓三姊弟去年2月22日下午6點多，沿美港公路3段由東往西方向，闖越紅燈步行行人穿越道，遭無照駕駛休旅車的蕭男以約77.264公里時速超速撞擊，陳姓姊妹分送秀傳紀念醫院、彰化基督教醫院及漢銘基督教醫院急救，各在同年9月5日、10月29日不治。陳弟輕傷已痊癒。

彰化地方法院依過失致死罪判處蕭男有期徒刑1年2月，判決結果曝光後，引起討論撞死走行人穿越道的兩名學童，僅判處徒期1年2月，刑度是否過輕？

彰化地院今表示，本件車禍發生的主要原因是3名小朋友闖紅燈要穿越路，雖然是在斑馬線上，但小朋友以小跑步方式，闖紅燈進入道路要穿越馬路，而遭蕭男撞擊發生這件車禍。

蕭男的過失為當時超速（超過速限7公里），所駕駛為休旅車，當時路口並無障礙物遮蔽視線，如果蕭男有專注車前狀況，應該可以再靠近路口前，及早發現3個小朋友闖紅燈要穿越馬路的情況而剎車閃避，但蕭男沒有專注注意路口狀況，導致發現3個小朋友闖紅燈穿越馬路時，雖剎車仍來不及而撞擊他們。

從雙方車禍發生時的情狀，法院認定被害人的行為是發生車禍主要原因，蕭男雖有以上過失，但過失情節明顯低於被害人，但因蕭男的行為還是造成嚴重傷亡，且蕭男無照駕駛，所以在蕭男行為過失程度、未與被害人家屬和解、否認犯行等考量下，量處有期徒刑1年2月。

交通部公路局彰化工務段邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
交通部公路局彰化工務段邀集相關單位、民代及學者，會勘三姊弟遭撞的彰化縣伸港鄉建國路（台17線）與美港公路（台61乙線）交岔路口。記者黃仲裕／攝影
彰化縣就讀國小的三姊弟行走伸港鄉建國路與美港路口時，遭蕭姓男子駕車撞及，兩重傷、一輕傷。圖／警方提供
彰化縣就讀國小的三姊弟行走伸港鄉建國路與美港路口時，遭蕭姓男子駕車撞及，兩重傷、一輕傷。圖／警方提供

闖紅燈

延伸閱讀

無照男超速撞飛三姊弟釀二死一傷被輕判？彰化法界人士這樣說

彰化3姊弟過馬路遭撞釀2死...駕駛判1年2月 阿公：判太輕會再上訴

爭彰化縣長提名 邱建富：若非民主徵召「我有自己的打算」

影／非洲豬瘟衝擊！彰化阿泉爌肉飯改賣雞腿飯 顧客：滷汁靈魂仍在

相關新聞

惡劣情侶檔冒名誣告害378人跑法院 高分院裁定延長羈押2月

台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，涉假冒債權人或他人名義向全台19個地檢署誣告378人次，還偽造不實債權文件向...

彰化伸港陳家3姊弟被撞飛 無照男超速撞死2童判1年2月理由曝光

彰化縣伸港鄉去年2月發生陳姓三姊弟步行行人穿越道， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，造成兩死一傷，蕭男被依過失致...

女警官如廁遭偷拍...控警局「吃案」讓男警火速退休 要求國賠240萬元

嘉義縣警察局張姓女警官4年前被陳姓警員偷拍如廁、更衣的私密畫面，但她指控警局「吃案」，讓陳案發後5日後退休，而警政署、嘉...

富邦獨董陳建宏至法務部矯正署任人權講座 監所管理是社安網重要一環

法務部矯正署為強化公職人員對人權保障等議題的認識，今天邀請富邦人壽獨立董事陳建宏擔任人權講座，以「人權保障與法治實踐」為...

無照男超速撞飛三姊弟釀二死一傷被輕判？彰化法界人士這樣說

彰化縣伸港鄉2月發生陳姓三姊弟過馬路， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，釀兩死一傷慘劇，蕭男被依過失致死罪判處1...

他氣同鄉向妻造謠有小三...縱火砍人釀1死1傷 今判15年

菲律賓籍移工尼克與格雷恩、羅杰是同鄉，在彰化工作，尼克因氣格雷恩向其妻造謠，他在台灣有小三，導致他婚姻破裂，心生不滿，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。