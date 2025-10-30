彰化伸港陳家3姊弟被撞飛 無照男超速撞死2童判1年2月理由曝光

彰化縣伸港鄉去年2月發生陳姓三姊弟步行行人穿越道， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，造成兩死一傷，蕭男被依過失致死罪判處有期徒刑1年2月曝光後，引起討論是否判刑太輕。彰化地方法院表示，車禍發生主因是小朋友闖紅燈，並考慮蕭男的過失，才量處有期徒期1年2月。

就讀國小的陳姓三姊弟去年2月22日下午6點多，沿美港公路3段由東往西方向，闖越紅燈步行行人穿越道，遭無照駕駛休旅車的蕭男以約77.264公里時速超速撞擊，陳姓姊妹分送秀傳紀念醫院、彰化基督教醫院及漢銘基督教醫院急救，各在同年9月5日、10月29日不治。陳弟輕傷已痊癒。

彰化地方法院依過失致死罪判處蕭男有期徒刑1年2月，判決結果曝光後，引起討論撞死走行人穿越道的兩名學童，僅判處徒期1年2月，刑度是否過輕？

彰化地院今表示，本件車禍發生的主要原因是3名小朋友闖紅燈要穿越馬路，雖然是在斑馬線上，但小朋友以小跑步方式，闖紅燈進入道路要穿越馬路，而遭蕭男撞擊發生這件車禍。

蕭男的過失為當時超速（超過速限7公里），所駕駛為休旅車，當時路口並無障礙物遮蔽視線，如果蕭男有專注車前狀況，應該可以再靠近路口前，及早發現3個小朋友闖紅燈要穿越馬路的情況而剎車閃避，但蕭男沒有專注注意路口狀況，導致發現3個小朋友闖紅燈穿越馬路時，雖剎車仍來不及而撞擊他們。