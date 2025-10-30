鼎興何宗英定讞入監 另案又判7年6月

快訊

中央社／ 台北30日電

醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向永豐銀行詐貸超過新台幣6億餘元，判刑6年4月定讞，已入監執行。何宗英另涉銀行違法放貸案，一審判刑9年2月，二審今天改判7年6月，可上訴。

何宗英涉向多家銀行及民間公司詐貸，台灣台北地方檢察署先後2波起訴何宗英等，另查出鼎興向永豐商業銀行股份有限公司詐貸，第3度起訴何宗英等。

何宗英被控向永豐銀行詐貸超過新台幣6億餘元，二審判刑6年4月，最高法院9日駁回上訴定讞。北檢為確保何宗英到案，當天晚間執行拘提及發監。

何宗英另案被控利用與某銀行高層姻親關係，以不足擔保品向此銀行及另一家租賃公司貸款，違反關係人授信，導致呆帳6億餘元。台北地檢署於106年間依違反銀行法追加起訴何宗英等18人。

一審判處何宗英有期徒刑9年2月，案經上訴，二審台灣高等法院今天改判7年6月，還可上訴。

此外，何宗英被控於民國97年至105年間涉嫌偽造公司不實合約、發票，以融資貸款為名向13家銀行、6家民間公司詐貸，共得手新台幣37億7488萬7400元；一審判何宗英有期徒刑18年，二審改判15年，案件上訴後，正由最高法院審理中。

