遏止重大犯罪 兒虐致死者不得假釋

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】未來故意殺人、兒虐致死遭判10年以上不得假釋！行政院會30日通過修法，未來特殊重大暴力犯罪（故意殺人、兒虐致死與殺人未遂）若遭判10年以上者不得假釋。另外，犯罪或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，不得課以死刑，還將調整假釋撤銷後執行無期或有期徒刑的規定。

精神障礙不能死刑

法務部官員指出，為遏阻特殊重大暴力犯罪，兼顧刑罰衡平及比例原則，明定《刑法》故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件（犯第286條第6項或第7項之罪），經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋之規定。此外，無期徒刑受刑人假釋後，再犯之罪經宣告無期徒刑確定者，經撤銷假釋應執行原無期徒刑，不得假釋。

另外，因應113年憲判2要求，犯罪時有《刑法》第19條第2項之情形，或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告，不得科處死刑；針對憲判8指出，現行無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定20年或25年殘餘刑期之規定，不符比例原則，未來會調整無期徒刑及有期徒刑撤銷假釋後相關執行規定。

藍委盼假釋分級

由於113年憲判8要求死刑需要三審一致決等規定，引發在野黨反彈，國民黨立委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、牛煦庭等人曾於8月召開記者會指出，憲判8形同「實質廢死」，因此決定推動無期徒刑分級修法，一級無期徒刑不得准予假釋、二級執行徒刑逾40年始得申請假釋、三級執行徒刑逾25年得申請假釋。

吳宗憲在提案說明指出，現行法僅概括規範無期徒刑服刑逾25年得申請假釋，連罪大惡極、泯滅人心的犯行都能申請假釋，恐無法達到真正評價犯罪的目的，刑法嚇阻作用亦將減損。他盼修法後，法官可更細緻的在個案中進行犯罪評價，有效彰顯行為人惡性，並達有效遏止犯罪目的。

