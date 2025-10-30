女警官如廁遭偷拍...控警局「吃案」讓男警火速退休 要求國賠240萬元

嘉義縣警察局張姓女警官4年前被陳姓警員偷拍如廁、更衣的私密畫面，但她指控警局「吃案」，讓陳案發後5日後退休，而警政署、嘉義縣政府也督導不周，侵害她的性別工作權、名譽權等，提民事訴訟請求嘉義縣警局、警政署、嘉義縣政府連帶國家賠償240萬餘元，台北地方法院判她敗訴，可上訴。

張女提告主張，她2021年9月6日下午6時許，被陳竊錄如廁、更衣的畫面，陳也坦承不諱，但嘉義縣警局、警政署、嘉義縣政府案發後「不作為」，對她心理造成打擊。她指控嘉義縣警局「吃案」處理程序怠惰，讓其他受害者無從知悉、求助無門，還將她調離非主管職務。

張女指出，陳事發後5日迅速退休，使同仁妄加揣測陳和她不正當交往、仙人跳、金錢糾紛等，讓她受到第二次傷害，另警局也沒有以適當方法維護她的個人資料隱私，警政署、嘉義縣政府對於縣警局也有督導不周，請求連帶賠償醫療費、精神慰撫金、調職薪資差額等共240萬2095元。

嘉義縣警局反駁絕無「吃案」，張女沒有提出刑事告訴，警局無從立案展開刑事偵查程序，但行政方面已對陳加重記過2次懲處，確實有究責，並讓張女暫離創傷環境、公傷假等。

嘉義縣警局指出，張女案發後透過友人和陳聯繫和解事宜，並向時任局長轉達「同意採低調和解方式，讓陳員儘速退休」，而陳調職之後也依和解條件自請退休，並無張女主張一事。警政署、嘉義縣政府也否認有違法失職。

台北地院調查後認為，嘉義縣警局接獲申訴後立即依法調查，並成立性騷擾案件，沒有怠於行使公權力，案發後也將陳調離原職，避免和張女接觸，也准張女請假、給予獨立辦公室和化妝室，難認有和「不作為」。