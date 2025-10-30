快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聽新聞
0:00 / 0:00

女警官如廁遭偷拍...控警局「吃案」讓男警火速退休 要求國賠240萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

嘉義縣警察局張姓女警官4年前被陳姓警員偷拍如廁、更衣的私密畫面，但她指控警局「吃案」，讓陳案發後5日後退休，而警政署、嘉義縣政府也督導不周，侵害她的性別工作權、名譽權等，提民事訴訟請求嘉義縣警局、警政署、嘉義縣政府連帶國家賠償240萬餘元，台北地方法院判她敗訴，可上訴。

張女提告主張，她2021年9月6日下午6時許，被陳竊錄如廁、更衣的畫面，陳也坦承不諱，但嘉義縣警局、警政署、嘉義縣政府案發後「不作為」，對她心理造成打擊。她指控嘉義縣警局「吃案」處理程序怠惰，讓其他受害者無從知悉、求助無門，還將她調離非主管職務。

張女指出，陳事發後5日迅速退休，使同仁妄加揣測陳和她不正當交往、仙人跳、金錢糾紛等，讓她受到第二次傷害，另警局也沒有以適當方法維護她的個人資料隱私，警政署、嘉義縣政府對於縣警局也有督導不周，請求連帶賠償醫療費、精神慰撫金、調職薪資差額等共240萬2095元。

嘉義縣警局反駁絕無「吃案」，張女沒有提出刑事告訴，警局無從立案展開刑事偵查程序，但行政方面已對陳加重記過2次懲處，確實有究責，並讓張女暫離創傷環境、公傷假等。

嘉義縣警局指出，張女案發後透過友人和陳聯繫和解事宜，並向時任局長轉達「同意採低調和解方式，讓陳員儘速退休」，而陳調職之後也依和解條件自請退休，並無張女主張一事。警政署、嘉義縣政府也否認有違法失職。

台北地院調查後認為，嘉義縣警局接獲申訴後立即依法調查，並成立性騷擾案件，沒有怠於行使公權力，案發後也將陳調離原職，避免和張女接觸，也准張女請假、給予獨立辦公室和化妝室，難認有和「不作為」。

法院認為張女主張嘉義縣警局「吃案」或警政署、嘉義縣政府督導不周等，均不可採，請求損害賠償無理由，判決張女敗訴，嘉義縣警局、警政署、嘉義縣政府免賠。

警察示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

嘉義 吃案 性騷擾

延伸閱讀

影／大家來運動！嘉義縣水上鄉全民運動館啟用 11月5日前全館免費

嘉義縣首座「拾憶幫」權責型失智據點啟用 幫助維持自理能力延緩退化

偷拍短褲少婦畫面引羞恥感 嘉義男累犯再吃官司

獨／台中惡男一再偷拍女童 和解讓他想出「更惡劣手段」判決出爐

相關新聞

惡劣情侶檔冒名誣告害378人跑法院 高分院裁定延長羈押2月

台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，涉假冒債權人或他人名義向全台19個地檢署誣告378人次，還偽造不實債權文件向...

彰化伸港陳家3姊弟被撞飛 無照男超速撞死2童判1年2月理由曝光

彰化縣伸港鄉去年2月發生陳姓三姊弟步行行人穿越道， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，造成兩死一傷，蕭男被依過失致...

女警官如廁遭偷拍...控警局「吃案」讓男警火速退休 要求國賠240萬元

嘉義縣警察局張姓女警官4年前被陳姓警員偷拍如廁、更衣的私密畫面，但她指控警局「吃案」，讓陳案發後5日後退休，而警政署、嘉...

富邦獨董陳建宏至法務部矯正署任人權講座 監所管理是社安網重要一環

法務部矯正署為強化公職人員對人權保障等議題的認識，今天邀請富邦人壽獨立董事陳建宏擔任人權講座，以「人權保障與法治實踐」為...

無照男超速撞飛三姊弟釀二死一傷被輕判？彰化法界人士這樣說

彰化縣伸港鄉2月發生陳姓三姊弟過馬路， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，釀兩死一傷慘劇，蕭男被依過失致死罪判處1...

他氣同鄉向妻造謠有小三...縱火砍人釀1死1傷 今判15年

菲律賓籍移工尼克與格雷恩、羅杰是同鄉，在彰化工作，尼克因氣格雷恩向其妻造謠，他在台灣有小三，導致他婚姻破裂，心生不滿，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。