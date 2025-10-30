快訊

富邦獨董陳建宏至法務部矯正署任人權講座 監所管理是社安網重要一環

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

法務部矯正署為強化公職人員對人權保障等議題的認識，今天邀請富邦人壽獨立董事陳建宏擔任人權講座，以「人權保障與法治實踐」為題進行演說。陳建宏鼓勵到場公職人員，獄政是不容忽視的重要課題，監所管理人應秉持正向思考，降低再犯率、減少社會防治犯罪成本，是社會安全網不可或缺的一環。

陳建宏指出，因外界對受刑人的社會觀感普遍不佳，相較於其他議題，「獄政管理與監所人權」較缺乏友善關注，在爭取資源與人員充實上，阻力也較大。但受刑人若無法在服刑期間獲得有效矯正，服刑期滿又繼續犯罪，等同國家人民徒耗時間與預算，卻沒有減少罪犯，情何以堪。

陳建宏指出，監所管理人與受刑人之間，某種程度類似教師與學生的關係，唯有老師在身心靈上健康、具備相關法律知識、人權認知，且對於學生的個性、特質等，有基本理解與認識，並輔以專業所學，因材施教，師生彼此才能信任，並有效地溝通，在教導與管理上才會事半功倍，受刑人才可能發自內心地調整心態，重新了解法制的重要性，對社會規範有更高的信服度，

陳建宏提醒，不同受刑人可能潛藏著自閉、過動、憂鬱等特質，管理者可察覺不同族群的光譜訊息，並以其所能理解的技巧互動，定能獲得迴響及共鳴，減少不必要的誤解與衝突，可有效舒緩管理者的壓力與負荷。

「人在公門好修行。」陳建宏鼓勵到場公職人員秉持正向思維，一個受刑人的改變，對社會有重大的影響，拯救的不只是迷途者本身，還有他的家庭；更生人回歸社會，洗心不再犯罪後，國家不用再承擔犯罪行為帶來的鉅額成本，便能把有限資源投入更重要的建設與社福，這是非常偉大的成就。

「我們談人權，不僅僅是理論，更需要以容易理解的方式去實踐。」陳建宏也不諱言指出，監所管理是極具挑戰的工作，國家有義務給予更充裕的資源提升軟硬體，並吸引優秀管理人才長期投入、傳承經驗，這是一項非常有意義的投資，更是社會安全網不可或缺的一環，非常需要各界的重視努力。

陳建宏是行政院指定國家人權講座，長期重視社會安全網、被害者人權、監所教化、打詐防詐、婦幼安全等議題，也關心藝文教育、人口老化、金融公平待客、環境保育、企業ESG、動物權益，並以實際行動在法案政策上提出建言，參與多項公益活動，近期獲教育部頒獎，受到各界肯定。

法務部矯正署為強化公職人員對人權保障等議題的認識，今天邀請富邦人壽獨立董事陳建宏擔任人權講座，以「人權保障與法治實踐」為題進行演說。圖／法務部矯正署提供
法務部矯正署為強化公職人員對人權保障等議題的認識，今天邀請富邦人壽獨立董事陳建宏擔任人權講座，以「人權保障與法治實踐」為題進行演說。圖／法務部矯正署提供
富邦人壽獨立董事陳建宏鼓勵公職人員，獄政是不容忽視的重要課題，監所管理人應秉持正向思考，降低再犯率、減少社會防治犯罪成本等。圖／法務部矯正署提供
富邦人壽獨立董事陳建宏鼓勵公職人員，獄政是不容忽視的重要課題，監所管理人應秉持正向思考，降低再犯率、減少社會防治犯罪成本等。圖／法務部矯正署提供
法務部矯正署邀請富邦人壽獨立董事陳建宏擔任人權講座，他鼓勵監所管理人秉持正向思考。圖／法務部矯正署提供
法務部矯正署邀請富邦人壽獨立董事陳建宏擔任人權講座，他鼓勵監所管理人秉持正向思考。圖／法務部矯正署提供
法務部矯正署為強化公職人員對人權保障等議題的認識，邀請富邦人壽獨立董事陳建宏擔任人權講座。圖／富邦人壽提供
法務部矯正署為強化公職人員對人權保障等議題的認識，邀請富邦人壽獨立董事陳建宏擔任人權講座。圖／富邦人壽提供

人權 受刑人 家人

