他氣同鄉向妻造謠有小三...縱火砍人釀1死1傷 今判15年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

菲律賓籍移工尼克與格雷恩、羅杰是同鄉，在彰化工作，尼克因氣格雷恩向其妻造謠，他在台灣有小三，導致他婚姻破裂，心生不滿，在前年底時，在宿舍潑汽油，持刀砍殺格雷恩，造成格雷恩被火燒死，同房羅杰燒傷，一審依殺人罪，判尼克15年徒刑，二審今駁回上訴，維持原判。

台中高分院今審結，認定尼克前經彰化地院國民法官以涉犯殺人罪，判處有期徒刑15年，應於刑執行完畢或赦免後，驅逐出境，此案檢察官、尼克均不服，提起上訴。

二審審酌，尼克迄今未與被害人或其家屬達成和解，不但造成公司財產損害，也造成宿舍員工心理不安與壓力，造成損害鉅大，一審認事用法並無不當，量刑屬妥適，乃駁回其等上訴，仍得上訴最高法院，尚未確定。

檢警調查，菲律賓籍移工尼克與格雷恩、羅杰是同鄉，因尼克不滿同鄉向其妻子造謠有小三，前年11月20至22日間，先購買汽油、瓦斯噴燈、易燃液體等物，連同先前購買的鐮刀藏放在其居住的203號房內。

同年月23日凌晨零時許，尼克趁同住204號房的格雷恩、羅杰熟睡時，踹開房門往格雷恩所睡床鋪潑灑汽油，再點燃瓦斯噴燈，丟入房間內引燃大火，隨即自外拉住房門以阻止格雷恩逃出。

尼克還在格雷恩拉開房門逃出時，持鐮刀往格雷恩頭、頸部揮砍數刀，迫使格雷恩再退回已起火燃燒的房間內，尼克隨後又往房間內潑灑汽油、丟擲裝有汽油的容器，引發劇烈大火並迅速蔓延，使204號房內外陷入火海，格雷恩被燒死，羅杰被燒傷，尼克被依殺人、公共危險等罪起訴。

菲律賓籍移工尼克在前年於宿舍縱火、持刀砍殺同鄉，釀一死一傷，台中高分院今審結宣判。圖／本報資料照片
