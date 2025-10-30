彰化3姊弟過馬路遭撞釀2死...駕駛判1年2月 阿公：判太輕會再上訴

彰化縣伸港鄉2月發生陳姓三姊弟闖紅燈過馬路， 遭70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞上，釀兩死一傷慘劇。彰化地方法院審結，認為陳男違反應注意車前狀況隨時採取必要安全措施的注意義務，依過失致死罪判處陳男1年2月有期徒刑，可上訴；對此三姊妹的阿公指出，兩條命這樣判太輕，且對方也沒有好好和解；會再上訴。

判決書指出，車輛遇到行人穿越行人穿越道時，無論有無交通號誌指示，均應暫停讓行人先行通行，並遵守道路限速和注意車前狀況以避免發生危險。陳男無照駕駛，去年2月22日下午駕駛休旅車沿彰化縣伸港鄉建國路由東北往西南方向行駛，當天晚上6時21分行經美港公路三段路口，以約77.264公里時速超速通過行人穿越道，撞擊沿美港公路3段由東往西方向，闖越紅燈步行行人穿越道上的國小陳姓三姊弟。

蕭男矢口否認有何過失致死的巷犯行，辯稱當時係綠燈通行，沒超速，沒看到陳家三姊弟，到路口時發現對方闖紅燈，來不及反應才發生碰撞，且當時被分隔島樹木遮掩等語。

彰化地院認定並觀諸現場照片，交岔路口現場並無遮蔽物且有夜間照明，又路口的分隔島並無樹叢，無足以遮擋視線之物，蕭男理當可看見兩名女童自其前方由左往右方行走在斑馬線上，此外蕭男駕駛休旅車，高度較高，視野較一般轎車為佳，難認有不足以注意前方行人動態之理，所以蕭男已違反應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，以避免危險發生的注意義務。