台中租客拿打火機燒螞蟻引發大火 一共燒掉房東5間房

台中賴姓男子在3樓租屋處內拿打火機要燒桌上的螞蟻，卻不慎引燃衛生紙、垃圾釀火勢一發不可收拾，包括賴男、其他房客嚇得逃竄，房東也證稱大火蔓延造成5間房間全毀；法院審酌，賴未注意用火安全，考量他認罪、和部分被害人和解，依失火罪判他拘役40日，可上訴。

檢警調查，賴男（59歲）今年4月3日在租屋處內見電腦桌上有螞蟻，竟然以打火機燒螞蟻方式，不慎因打火機掉落引燃地上的衛生紙，賴第一時間拿衣服要蓋住，卻導致衛生紙飛到一旁又點燃1包垃圾、1包衛生紙。

火勢迅速蔓延，造成包括賴男承租的303室，其餘301、302、305、307、308室，以及3樓公共走道、儲藏室附近、公共浴廁及曬衣區都遭火焚波及，室內裝潢、天花板及家具被燒毀碳化。

檢方訊時，賴男坦承使用打火機不當釀禍，房子的王姓房東證稱，該處3樓隔成10間房出租，當時火勢集中在3樓，一共有5間全毀，並有消防火調報告等可佐，偵結依失火燒燬住宅以外之物罪嫌起訴他。