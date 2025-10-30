BMW車掛蝦皮買來假車牌 三峽警AI巡防辨識系統立馬揪出

AI強大的輔助能力，已成為警方辦案利器。新北市三峽警分局員警昨天在巡邏時，成功運用AI巡防辨識系統，在三峽忠孝路街頭發現一輛懸掛假車牌的黑色BMW轎車，當場將車輛及張姓車主攔查逮捕，詢後依行使偽造特種文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，昨天日上午10時53分三峽派出所員警執行巡邏勤務時，啟用AI巡防辨識系統，隨即在三峽忠孝街上偵測出一輛黑色轎車車牌異常，並跳出警示通知。

員警見狀立刻上前攔查，22歲張姓男子現身表示該車為其所有，並由其停放於現場，經警確認車牌為偽造，於是依法逮捕。張男供稱，兩面偽造車牌是從蝦皮買來，複製一輛出租車行撞損車的車號，懸掛在他朋友車上。