快訊

59歲坣娜病逝！胰臟癌真的沒有症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標別輕忽

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

BMW車掛蝦皮買來假車牌 三峽警AI巡防辨識系統立馬揪出

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

AI強大的輔助能力，已成為警方辦案利器。新北市三峽警分局員警昨天在巡邏時，成功運用AI巡防辨識系統，在三峽忠孝路街頭發現一輛懸掛假車牌的黑色BMW轎車，當場將車輛及張姓車主攔查逮捕，詢後依行使偽造特種文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，昨天日上午10時53分三峽派出所員警執行巡邏勤務時，啟用AI巡防辨識系統，隨即在三峽忠孝街上偵測出一輛黑色轎車車牌異常，並跳出警示通知。

員警見狀立刻上前攔查，22歲張姓男子現身表示該車為其所有，並由其停放於現場，經警確認車牌為偽造，於是依法逮捕。張男供稱，兩面偽造車牌是從蝦皮買來，複製一輛出租車行撞損車的車號，懸掛在他朋友車上。

除刑責外，警方將依道路交通管理處罰條例，對於張男懸掛偽造車牌及於牌照吊扣期間仍駕駛車輛，將面臨3600元至3萬6000元罰鍰，並由員警開立兩張告發單，罰緩金額高達7200元至72000元，車輛則當場查扣並移置保管。

三峽警分局員警昨成功運用AI巡防辨識系統，在街頭發現一輛懸掛假車牌的黑色BMW轎車，當場將車輛及張姓車主攔查、逮捕移送法辦。記者蔣永佑／翻攝
三峽警分局員警昨成功運用AI巡防辨識系統，在街頭發現一輛懸掛假車牌的黑色BMW轎車，當場將車輛及張姓車主攔查、逮捕移送法辦。記者蔣永佑／翻攝
三峽警分局員警昨成功運用AI巡防辨識系統，在街頭發現一輛懸掛假車牌的黑色BMW轎車，當場將車輛及張姓車主攔查、逮捕移送法辦。記者蔣永佑／翻攝
三峽警分局員警昨成功運用AI巡防辨識系統，在街頭發現一輛懸掛假車牌的黑色BMW轎車，當場將車輛及張姓車主攔查、逮捕移送法辦。記者蔣永佑／翻攝

三峽 假車牌 BMW

延伸閱讀

三峽男凌晨無照上路 撞翻過馬路騎機車翁雙雙送醫

BMW表示新電動車需求超乎預期 來的措手不及！

誰說退流行？BMW V8車型銷量去年創下「歷史新高」！

Toyota GR Supra換臉BMW Z4改裝！最終版將於SEMA車展發表

相關新聞

檢察官不當訊問「柯文哲案」被告？法官今天下午勘驗光碟

台北地院審理京華城案今傳喚民眾黨前主席柯文哲等人對台北市議員應曉薇辦公室前顧問吳順民進行證人詰問，吳作證後，審判長審問檢...

凌濤生命遭威脅！台中男留言恐嚇「殺了你」還譙三字經 判拘役

台中官姓男子不滿桃園市議員凌濤在政論節目上發言，到他臉書下留言稱「殺了你」等暴力威脅言論，並辱罵「三字經」侮辱，經凌報案...

吳順民「穿梭」議會與威京集團？檢：與應曉薇共同欺騙公務員

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳作證完畢，檢方表示，吳順...

BMW車掛蝦皮買來假車牌 三峽警AI巡防辨識系統立馬揪出

AI強大的輔助能力，已成為警方辦案利器。新北市三峽警分局員警昨天在巡邏時，成功運用AI巡防辨識系統，在三峽忠孝路街頭發現...

遭前男友散布裸照還發文羞辱 高中女學生墜樓險丟命

高雄市一名女高中生小莉（化名）透過IG認識了男同學小強（化名），未料小強竟騙小莉的裸照還拿給好麻吉看，甚至傳給另一名女同...

北醫大、北科大2教授涉詐領研究經費逾600萬 新北檢起訴

台北醫學大學前副教授蕭宇成，涉利用自己擔任實際負責人的宇思科技，出具不實交易發票，向北醫大、北醫大附設醫院、萬芳醫院及雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。