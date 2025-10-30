快訊

凌濤生命遭威脅！台中男留言恐嚇「殺了你」還譙三字經 判拘役

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中官姓男子不滿桃園市議員凌濤在政論節目上發言，到他臉書下留言稱「殺了你」等暴力威脅言論，並辱罵「三字經」侮辱，經凌報案提告，官辯稱自己是用反問句沒有恐嚇；法院認為，官的留言有重極端暴力、夾雜詛咒及加害具體行為，依恐嚇罪判他拘役40日，可上訴。

檢方查，官男和凌濤素不相識，官不滿凌在政論節目上言論，今年5月10日到凌的臉書留言稱「我就直問，你要殺人、你要的火車站放炸彈、你要上飛機時帶炸藥、你要殺光所有國民黨員、你喜歡跟習近平相幹！」

官男還說，「言論自由沒有底線嗎？殺了你一定成真也必然成真！跟武統一樣」並辱罵三字經等語；凌濤因而心生畏懼，經服務處主任向桃園警方報案，經台中地檢署起訴。

台中地院審理時，官否認恐嚇，辯稱他用的文字、言語都是以問句方式反問，他事後有刪除貼文並致歉，並無恐嚇或加害凌濤之意，且他針對凌在政論節目對於「武統台灣」所發表的政治性反問，認為應受言論自由保障，主張無罪。

中院查，官的留言除以連續多重極端暴力行為，還有以粗暴言詞夾雜詛咒及加害的具體行為，顯是恐嚇意圖強烈，已逾越理性論辯範圍，令凌濤心生畏懼，並非一般政治批評可比，至於官事後刪文、道歉，也僅是事後補救之舉，不能作為其無恐嚇故意。

中院也說，政治性言論並非免責特權，且言論自由也有其界限，官男言論未見他對「武統台灣」議題有何評論，其用語均以暴力威脅、人身侮辱，已逾越批評合理範圍及表意自由界線。

中院審酌，官缺乏法治觀念，犯後始終飾詞卸責，沒和凌濤調解、和解，但有刪文、道歉，堪認尚有悔意，依恐嚇危害安全罪判他拘役40日，得易科罰金。

桃園市議員凌濤遭台中官姓男子在臉書留言恐嚇，經凌提告後，法院依恐嚇罪判官拘役50日。圖／報系資料照
桃園市議員凌濤遭台中官姓男子在臉書留言恐嚇，經凌提告後，法院依恐嚇罪判官拘役50日。圖／報系資料照

