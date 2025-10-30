遭前男友散布裸照還發文羞辱 高中女學生墜樓險丟命

高雄市一名女高中生小莉（化名）透過IG認識了男同學小強（化名），未料小強竟騙小莉的裸照還拿給好麻吉看，甚至傳給另一名女同學散布，更揚言要賣裸照，讓小莉身心備受折磨，小莉因此不慎摔下樓重傷，小莉的父母因此提告同學求償，法院經審理判男同學必須賠償40萬元。

判決書指出，小莉在2022年12月到2023年1月期間，透過IG認識了小強還向他告白並短暫交往，小強卻在聊天過程中，引誘、要求小莉提供裸照，沒想到分手之後，小強卻拿小莉裸照給身邊的朋友看，甚至還傳給另一名女同學阿秀（化名），並且在IG上羞辱小莉。

小強把小莉的照片截圖發在IG上，還配上羞辱文字「不好看，有點噁」、「這麼醜嗎，哈哈哈，不是韓國來的？回去整個型再說吧」，因此經由高中學生間轉發，引發小莉學校的學生們議論。

小莉求小強刪照片，沒想到小強不但拒絕，還揚言要將照片出售給其他人，導致小莉身心崩潰，事後被診斷出焦慮、憂鬱、睡眠障礙、注意力缺損等問題。

因為學生間議論，小莉終於不堪負荷，某天從高處摔下樓，造成多處骨折，小莉的父母因此憤而提告小強及女同學阿秀，共290萬元醫療費及精神撫慰金。

法官經審理及查看清官對話紀錄及小莉的訪談輔導紀錄後認為，小強散布照片侵害小莉的名譽權、隱私權、健康權，小強及小強的父母需連帶賠償40萬元給小莉。