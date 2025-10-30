快訊

遭前男友散布裸照還發文羞辱 高中女學生墜樓險丟命

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名女高中生小莉（化名）透過IG認識了男同學小強（化名），未料小強竟騙小莉的裸照還拿給好麻吉看，甚至傳給另一名女同學散布，更揚言要賣裸照，讓小莉身心備受折磨，小莉因此不慎摔下樓重傷，小莉的父母因此提告同學求償，法院經審理判男同學必須賠償40萬元。

判決書指出，小莉在2022年12月到2023年1月期間，透過IG認識了小強還向他告白並短暫交往，小強卻在聊天過程中，引誘、要求小莉提供裸照，沒想到分手之後，小強卻拿小莉裸照給身邊的朋友看，甚至還傳給另一名女同學阿秀（化名），並且在IG上羞辱小莉。

小強把小莉的照片截圖發在IG上，還配上羞辱文字「不好看，有點噁」、「這麼醜嗎，哈哈哈，不是韓國來的？回去整個型再說吧」，因此經由高中學生間轉發，引發小莉學校的學生們議論。

小莉求小強刪照片，沒想到小強不但拒絕，還揚言要將照片出售給其他人，導致小莉身心崩潰，事後被診斷出焦慮、憂鬱、睡眠障礙、注意力缺損等問題。

因為學生間議論，小莉終於不堪負荷，某天從高處摔下樓，造成多處骨折，小莉的父母因此憤而提告小強及女同學阿秀，共290萬元醫療費及精神撫慰金。

法官經審理及查看清官對話紀錄及小莉的訪談輔導紀錄後認為，小強散布照片侵害小莉的名譽權、隱私權、健康權，小強及小強的父母需連帶賠償40萬元給小莉。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

裸照 骨折 隱私權 高中生

相關新聞

檢察官不當訊問「柯文哲案」被告？法官今天下午勘驗光碟

台北地院審理京華城案今傳喚民眾黨前主席柯文哲等人對台北市議員應曉薇辦公室前顧問吳順民進行證人詰問，吳作證後，審判長審問檢...

凌濤生命遭威脅！台中男留言恐嚇「殺了你」還譙三字經 判拘役

台中官姓男子不滿桃園市議員凌濤在政論節目上發言，到他臉書下留言稱「殺了你」等暴力威脅言論，並辱罵「三字經」侮辱，經凌報案...

吳順民「穿梭」議會與威京集團？檢：與應曉薇共同欺騙公務員

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳作證完畢，檢方表示，吳順...

BMW車掛蝦皮買來假車牌 三峽警AI巡防辨識系統立馬揪出

AI強大的輔助能力，已成為警方辦案利器。新北市三峽警分局員警昨天在巡邏時，成功運用AI巡防辨識系統，在三峽忠孝路街頭發現...

遭前男友散布裸照還發文羞辱 高中女學生墜樓險丟命

高雄市一名女高中生小莉（化名）透過IG認識了男同學小強（化名），未料小強竟騙小莉的裸照還拿給好麻吉看，甚至傳給另一名女同...

北醫大、北科大2教授涉詐領研究經費逾600萬 新北檢起訴

台北醫學大學前副教授蕭宇成，涉利用自己擔任實際負責人的宇思科技，出具不實交易發票，向北醫大、北醫大附設醫院、萬芳醫院及雙...

