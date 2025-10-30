北醫大、北科大2教授涉詐領研究經費逾600萬 新北檢起訴
台北醫學大學前副教授蕭宇成，涉利用自己擔任實際負責人的宇思科技，出具不實交易發票，向北醫大、北醫大附設醫院、萬芳醫院及雙和醫院等機構，核銷、詐領研究經費598萬餘元；另與台北科技大學教授林律吟以「互換發票」手法，向各自任教的學校詐取研究計畫經費共65萬餘元。新北地檢署依加重詐欺、違反商業會計法起訴蕭、林及2名配合廠商共4人。
檢廉查出，蕭男涉嫌自2019年12月30日至2023年9月5日間，明知與上述醫院無實際交易，仍以宇思的不實發票詐領232萬餘元研究經費。此外，蕭男於2020年11月23日至2023年12月25日間，夥同曾為自己學生的陳姓男子和陳母，再度利用陳母開設的光旴科技，出具不實發票向北醫大、北醫大附醫及萬芳醫院詐領研究經費366萬餘元。
檢廉進而查出，蕭男另與林女勾結，為規避北醫大及北科大對單一廠商核銷金額上限限制，共謀以「互換發票」手法，將2人未用完的研究計畫經費套出花用，由林女先要求不知情的台慶科技教育發展基金會及台大慶齡研究中心開立不實發票，交給蕭男向北醫大核銷，詐得39萬餘元；蕭男再開立宇思或光旴的不實發票，供林女向北科大詐領研究計畫經費25萬餘元。
蕭男曾涉隱匿自身為勞動部勞動力發展署第3屆「百萬創客擂台」競賽評選委員，夥同賴姓女學生以自己擔任研發人的作品報名參賽，以「球員兼裁判」手法詐取冠軍獎金92萬元，還曾爆出性騷擾女學生疑雲，後來北醫大已於去年1月將他解聘。
