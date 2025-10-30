假看貨真偷竊！苗栗市倉庫被剪大洞搬走檜木桌 警逮3人
苗栗市新東街一處鐵皮倉庫10月23日凌晨遭竊賊侵入，偷走15張檜木桌等財物，損失80多萬元，警方查出3名男子假看貨真行竊，28日拘提3人到案，依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢察官聲押獲准。
警方調查，吳姓男子（43歲）於10月21日假意要購買檜木桌，隨同到鐵皮庫看貨鎖定目標，同夥李姓男子（43歲）並先到現場勘察，23日凌晨與謝姓男子（43歲）戴頭套，破壞圍籬大鎖，剪開鐵皮侵入倉庫，竊走15張收藏檜木桌及洋酒等，損失80多萬元。
苗栗警分局成立專案小組偵辦，調閱相關監視器影像，掌握涉案對象，報請苗栗地檢署檢察官楊岳都指揮，28日分別前往新北市、台中市、雲林縣，拘獲李男、吳男及謝男，找回15張檜木桌及部分酒類等贓證物，發還被害人。
警方呼籲民眾對於貴重物品，應妥善保管並加強相關防盜（竊）設施，同時對於陌生來歷不明的洽購者應審慎過濾防範，才能避免成為宵小覬覦的目標；此外，民眾若發現可疑人、事，應立即通報警方，才能共同維護社會治安。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
