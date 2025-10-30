影／川普打擊非法移民 涉酒駕害2命還性侵少女…逃美通緝犯被押返台

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

美國總統川普發動打擊非法移民行動，動員聯邦機構，逮捕非法移民，根據媒體報導，洛杉磯緝毒局今年初在台灣警方提供的情資協助下，逮捕45歲台灣籍蔡姓通緝犯，他涉及酒駕撞死2條人命、性侵少女等案件，2017年他逃亡海外，落腳美國，被逮後，昨天由美國執法行動遣返局幹員遣返他回台接受司法審判。

45歲蔡姓通緝犯，2017年潛逃至美國，2018年分別因涉未成年性交罪(有期徒刑6個月)、公共危險罪(酒駕)未到案，遭台灣通緝。

據了解，新北市蔡姓通緝犯在機械公司擔任食品機械業務員，2017年3月6日晚間7時許，蔡嫌酒駕在新莊中正路、明志路三段交叉口，失控撞進機車車陣中，當場造成1死、4命危8傷慘劇，不久一名傷患不治，最後造成兩死結果。

蔡嫌除有數次酒駕前科，還透過應召站，與少女性交易，觸犯妨害性自主案件，最後被判6個月徒刑。

蔡男逃至美國後，刑事警察局駐美西聯絡組持續提供蔡嫌通緝資料與線索，今年2月會同美國國土安全調查署(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位成功緝拿蔡嫌歸案。

蔡嫌被美方逮捕後，不斷與律師團找理由申請暫緩遣返，但最後都被美方駁回，昨天被遣返回台面對台灣司法。

刑事局與各國執法機關聯手，今年已於美國、加拿大、越南、泰國、印尼等國陸續緝獲並送回多名台灣外逃通緝犯，未來將持續透過多邊情報共享與聯合執法，共同追緝逃匿境外的不法之徒，以維護法律公平正義。

台灣潛逃至美國的蔡姓通緝犯（白衣者），遭美方逮捕並遣返回台。記者廖炳棋／翻攝
