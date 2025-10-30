快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

台中3里長接連遭恐嚇 農民單方面不滿…竟拿榔頭亂砸警告

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子種植作物遇上阻礙，僅憑單方懷疑就對東區東信里、十甲里及東門里3名里長不滿，趁半夜騎車到服務處持榔頭敲毀窗戶、水管，及里長辦公室銅牌，藉此警告恐嚇；法院以陳男造成3名里長心生畏懼，依毀損罪判他3月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男今年2月19日凌晨3點多騎機車到東信里里長服務處，拿榔頭敲破該服務處旁、洪姓里長使用的鐵皮屋門扇玻璃，以此恐嚇對方。

陳男15分鐘後，再騎到附近的十甲里里長辦公室外，拿同一把榔頭敲毀林姓里長放在騎樓處的4個盆栽，以及掛在該辦公室前的里長辦公室銅牌。

陳仍不罷休，21日清晨4點騎車到東門里里長服務處，持榔頭敲破莊姓里長設在服務處的排水管，又敲擊服務處鐵捲門，造成排水管破裂、鐵捲門多處凹陷；因東區接連3名里長遇害、遭警告，警方調閱監視器掌握陳男身分逮人送辦。

台中地院審理時，陳坦承不諱，與3名里長指證相符，並有警方調閱監視器畫面、扣案榔頭等證物可佐；中院認為，陳同時犯恐嚇、毀損罪，2罪想像競合，從重依毀損罪論處。

中院審酌，陳男不以理性、和平方式釐清他種植作物所遇阻礙的原因、實際情況，只因單方懷疑而心生不滿，就持榔頭毀損藉此警告、恫嚇3名里長，考量一切情狀後依3個毀損罪各判2月、拘役50日及2月，3罪應執行3月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

辦公室 恐嚇 監視器

延伸閱讀

燕子口堰塞湖潰散 台8線東段預計下午5時放行「天祥至太魯閣」

用 500 元吃爆「台中最大的黃昏市場」！鹹食甜點一次滿足

台南東區「大益夜市」驚爆收攤 市府輔導攤商轉至這些夜市

北市東區亮點瑠公綠廊背後推手 里長曝曾日接逾50通謾罵

相關新聞

獨／「借竅驅魔」打死女信徒一審拖5年 「聖師」今判5年7月

台中2019曾發生「借竅驅魔」打死女信徒案，主嫌林欣月被封聖師創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」，涉教唆幹部「三才」打死女信...

黃國昌罵鏡週刊「垃圾」遭求償百萬 律師：1人言詞能動搖10億媒體？

民眾黨主席黃國昌多次以「垃圾」形容鏡週刊及相關報導，鏡週刊認為黃國昌侵害名譽權，而提民事訴訟求償100萬元，並在粉絲專頁...

「深海閻王」猥褻女童入獄 又爆找14歲女性交 賠償和解減為6月刑

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，因猥褻國小女童，被依強制猥褻罪判1年6月徒刑定讞，但王又遭控前年在...

影／川普打擊非法移民 涉酒駕害2命還性侵少女…逃美通緝犯被押返台

美國總統川普發動打擊非法移民行動，動員聯邦機構，逮捕非法移民，根據媒體報導，洛杉磯緝毒局今年初在台灣警方提供的情資協助下...

台中3里長接連遭恐嚇 農民單方面不滿…竟拿榔頭亂砸警告

台中陳姓男子種植作物遇上阻礙，僅憑單方懷疑就對東區東信里、十甲里及東門里3名里長不滿，趁半夜騎車到服務處持榔頭敲毀窗戶、...

三地負責人鍾嘉村抗告失敗 涉入光電弊案繼續羈押

三地集團創辦人鍾嘉村涉入屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫弊案，9日遭高雄地院裁定羈押，不過他隨即提出抗告，但高等法院高雄分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。