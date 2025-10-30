台中3里長接連遭恐嚇 農民單方面不滿…竟拿榔頭亂砸警告

台中陳姓男子種植作物遇上阻礙，僅憑單方懷疑就對東區東信里、十甲里及東門里3名里長不滿，趁半夜騎車到服務處持榔頭敲毀窗戶、水管，及里長辦公室銅牌，藉此警告恐嚇；法院以陳男造成3名里長心生畏懼，依毀損罪判他3月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男今年2月19日凌晨3點多騎機車到東信里里長服務處，拿榔頭敲破該服務處旁、洪姓里長使用的鐵皮屋門扇玻璃，以此恐嚇對方。

陳男15分鐘後，再騎到附近的十甲里里長辦公室外，拿同一把榔頭敲毀林姓里長放在騎樓處的4個盆栽，以及掛在該辦公室前的里長辦公室銅牌。

陳仍不罷休，21日清晨4點騎車到東門里里長服務處，持榔頭敲破莊姓里長設在服務處的排水管，又敲擊服務處鐵捲門，造成排水管破裂、鐵捲門多處凹陷；因東區接連3名里長遇害、遭警告，警方調閱監視器掌握陳男身分逮人送辦。

台中地院審理時，陳坦承不諱，與3名里長指證相符，並有警方調閱監視器畫面、扣案榔頭等證物可佐；中院認為，陳同時犯恐嚇、毀損罪，2罪想像競合，從重依毀損罪論處。