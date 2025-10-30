台中3里長接連遭恐嚇 農民單方面不滿…竟拿榔頭亂砸警告
台中陳姓男子種植作物遇上阻礙，僅憑單方懷疑就對東區東信里、十甲里及東門里3名里長不滿，趁半夜騎車到服務處持榔頭敲毀窗戶、水管，及里長辦公室銅牌，藉此警告恐嚇；法院以陳男造成3名里長心生畏懼，依毀損罪判他3月徒刑，可上訴。
檢警調查，陳男今年2月19日凌晨3點多騎機車到東信里里長服務處，拿榔頭敲破該服務處旁、洪姓里長使用的鐵皮屋門扇玻璃，以此恐嚇對方。
陳男15分鐘後，再騎到附近的十甲里里長辦公室外，拿同一把榔頭敲毀林姓里長放在騎樓處的4個盆栽，以及掛在該辦公室前的里長辦公室銅牌。
陳仍不罷休，21日清晨4點騎車到東門里里長服務處，持榔頭敲破莊姓里長設在服務處的排水管，又敲擊服務處鐵捲門，造成排水管破裂、鐵捲門多處凹陷；因東區接連3名里長遇害、遭警告，警方調閱監視器掌握陳男身分逮人送辦。
台中地院審理時，陳坦承不諱，與3名里長指證相符，並有警方調閱監視器畫面、扣案榔頭等證物可佐；中院認為，陳同時犯恐嚇、毀損罪，2罪想像競合，從重依毀損罪論處。
中院審酌，陳男不以理性、和平方式釐清他種植作物所遇阻礙的原因、實際情況，只因單方懷疑而心生不滿，就持榔頭毀損藉此警告、恫嚇3名里長，考量一切情狀後依3個毀損罪各判2月、拘役50日及2月，3罪應執行3月，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言