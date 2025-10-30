黃國昌罵鏡週刊「垃圾」遭求償百萬 律師：1人言詞能動搖10億媒體？

民眾黨主席黃國昌多次以「垃圾」形容鏡週刊及相關報導，鏡週刊認為黃國昌侵害名譽權，而提民事訴訟求償100萬元，並在粉絲專頁刊登判決10日。台北地方法院今開庭，黃國昌律師一個人的言詞如何影響資本額超過10億的大型媒體公司？鏡週刊律師回擊，黃國昌自己就曾被罵「垃圾」而告人。

鏡週刊多次報導民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，黃國昌去年12月起多次批評鏡週刊「垃圾」、「垃圾媒體」、「垃圾報導」，鏡週刊要求限期道歉未獲回應，週刊發聲明指為捍衛新聞自由及記者尊嚴，而提妨害名譽及損害賠償訴訟；黃國昌當時則回應，浪費司法資源、自取其辱。

台北地院今開庭，雙方均委任律師出庭，黃國昌委任律師指出，根據最高法院民事大法庭裁定意旨，鏡週刊請求非財產損害，仍必須舉證黃國昌的行為或言論，已經造成營運或設立目的的重大影響，或金錢量化的損害事實。

黃國昌律師表示，一個人公然侮辱的言詞，如何讓一間資本額超過10億元、員工2、300人的大型媒體公司設立目的受到影響？再者，縱使「垃圾」二字屬於公然侮辱範疇，也考量當時行為的情狀，仍須審酌是否為恣意辱罵，並非單純說「垃圾」就會構成公然侮辱。

鏡週刊委任律師指出，公司實際上已提出網友留言等證據，證明黃國昌的言論確實令週刊名譽受有損害，且本案是在處理非財產損害，但黃國昌律師又要求舉證「財產損害」，已有所矛盾。

週刊律師主張，黃國昌在本案發生後，仍多次以「垃圾」二字辱罵週刊，顯然符合憲法法庭公然侮辱判決所指，判斷是否有犯意的「反覆」要件，證明黃國昌確實有故意侮辱週刊。