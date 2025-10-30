聽新聞
三地負責人鍾嘉村抗告失敗 涉入光電弊案繼續羈押
三地集團創辦人鍾嘉村涉入屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫弊案，9日遭高雄地院裁定羈押，不過他隨即提出抗告，但高等法院高雄分院經審理認定原裁定並無不當，因此駁回抗告，鍾嘉村確定要被繼續羈押。
鍾嘉村接連涉入太陽光電弊案，其中在與開陽能源董事長蔡宗融合作開發的屏鵝公路光電開發案中，他遭調查涉嫌違反證交法、特別背信罪，原本高雄地檢署在4日召開偵查庭後，經高雄地院裁定2000萬元交保，不過檢方隨即提出抗告，並在9日抗告成功，更裁羈押。
鍾嘉村投資太陽光電領域主要鎖定南部縣市，在屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫中，由三地集團子公司北基及開陽能源合資成立「合豐能源」，負責屏東獅子鄉屏鵝公路光電開發案，最終計畫開發130公頃山坡地用於太陽能發電，首期面積約52公頃，核定發電容量約42MW，已完工併網發電。
不過檢調調查，鍾嘉村擔任合豐能源負責人，合豐每年得向他支付超過2000萬元土地租金，侵害合豐能源權益，涉嫌違反證交法，因此才會在本月初發動搜索，將他帶回約談。
