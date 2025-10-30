影／林口酒駕拒檢逃逸惡意衝撞機車 警舉槍喝令下車逮捕

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區昨晚有1輛白色轎車酒駕拒檢，逃逸過程衝撞警用機車，但交通尖峰時段塞車根本無路可跑，員警徒步追上並舉槍喝令駕駛下車。41歲陳姓男子被壓制在地上，經測呼氣酒精值高達每公升0.45毫克。

警方昨晚6時許在林口區文化一路發現陳男行車軌跡游移不穩，鳴笛追上示意停車受檢，他直接加速逃離，被前方路口車多阻擋，警用機車追上竟遭惡意撞倒。陳男繼續在車陣之中鑽縫隙，然已無路可逃被員警徒步追上。

陳男涉嫌酒駕並開車衝撞員警遭逮捕，警詢後依刑法公共危險、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦，另依違反道路交通管理處罰條例舉發，酒精濃度超標處3萬元以上12萬元以下罰鍰、吊扣駕照1至2年、當場移置保管車輛吊扣牌照2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市林口區昨晚有1輛白色轎車酒駕拒檢，逃逸過程惡意撞倒警用機車，員警追上舉槍喝令駕駛下車。記者林昭彰／翻攝
陳男涉嫌酒駕並開車衝撞員警遭逮捕，警詢後依刑法公共危險、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
