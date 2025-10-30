快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

盜採土石遭罰1千多萬元遲不繳 屏東高樹鄉泰興段土地查封遭拍賣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣許姓義務人去年盜採土石遭縣府裁罰695萬多元與330萬元遲不繳，今年2月、8月分別移送行政執行署屏東分署強制執行，並對許姓義務人的土地查封與鑑價，11月4日下午3時舉行拍賣會，該筆土地在高樹鄉泰興段空地，第一次拍賣，底價590萬元，保證金118萬元。

屏東分署指出，滯欠大戶許姓義務人在2024年7到9月期間未經許可採取土石，違反土石採取法，經屏東縣政府分別裁處695萬餘元及330萬餘元，今年2月、8月分別移送屏東分署強制執行。

屏東分署對此類危害國土資源及環境永續的不法行為，秉持「強力執行、絕不寬貸」之原則，收案後立即將許姓義務人名下的土地查封及鑑價，將在今年11月4日（周二）下午3時，在屏東分署拍賣室以投標方式拍賣該筆不動產。拍賣標的是在屏東縣高樹鄉泰興段554地號土地，土地形狀方整，惟有一深坑，本次是第一次拍賣，底價590萬元，保證金118萬元，拍定後依現況點交，請應買人注意。

屏東分署表示，會持續關注此類違反土石採取法的案件，以收嚇阻效果。這次還有位於里港鄉、枋寮鄉、林邊鄉等多筆土地將拍賣，歡迎對不動產投資有興趣之民眾來投標。

屏東分署定期舉辦123聯合拍賣會—每月第「一」周的周「二」下午「3」時在分署（地址為屏東市建豐路180巷28號）拍賣，更多的資訊，可以參閱法務部行政執行署官網屏東分署官網查詢。

這次第一次拍賣標的位在屏東縣高樹鄉泰興段554地號的土地。圖／行政執行署屏東分署提供
這次第一次拍賣標的位在屏東縣高樹鄉泰興段554地號的土地。圖／行政執行署屏東分署提供

拍賣會 盜採 強制執行 屏東

延伸閱讀

首屆屏東「南島文化節」 11月1日縣民公園壓軸登場

車輛遭查封 可申請協議變賣

交通部控占用花蓮土地 更一審判中廣給付549萬

大雨新店社區擋土牆土石今早滑落損2車 幸昨夜已撤離40戶近百人

相關新聞

獨／「借竅驅魔」打死女信徒一審拖5年 「聖師」今判5年7月

台中2019曾發生「借竅驅魔」打死女信徒案，主嫌林欣月被封聖師創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」，涉教唆幹部「三才」打死女信...

黃國昌罵鏡週刊「垃圾」遭求償百萬 律師：1人言詞能動搖10億媒體？

民眾黨主席黃國昌多次以「垃圾」形容鏡週刊及相關報導，鏡週刊認為黃國昌侵害名譽權，而提民事訴訟求償100萬元，並在粉絲專頁...

「深海閻王」猥褻女童入獄 又爆找14歲女性交 賠償和解減為6月刑

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，因猥褻國小女童，被依強制猥褻罪判1年6月徒刑定讞，但王又遭控前年在...

影／川普打擊非法移民 涉酒駕害2命還性侵少女…逃美通緝犯被押返台

美國總統川普發動打擊非法移民行動，動員聯邦機構，逮捕非法移民，根據媒體報導，洛杉磯緝毒局今年初在台灣警方提供的情資協助下...

台中3里長接連遭恐嚇 農民單方面不滿…竟拿榔頭亂砸警告

台中陳姓男子種植作物遇上阻礙，僅憑單方懷疑就對東區東信里、十甲里及東門里3名里長不滿，趁半夜騎車到服務處持榔頭敲毀窗戶、...

三地負責人鍾嘉村抗告失敗 涉入光電弊案繼續羈押

三地集團創辦人鍾嘉村涉入屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫弊案，9日遭高雄地院裁定羈押，不過他隨即提出抗告，但高等法院高雄分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。