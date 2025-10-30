盜採土石遭罰1千多萬元遲不繳 屏東高樹鄉泰興段土地查封遭拍賣

屏東縣許姓義務人去年盜採土石遭縣府裁罰695萬多元與330萬元遲不繳，今年2月、8月分別移送行政執行署屏東分署強制執行，並對許姓義務人的土地查封與鑑價，11月4日下午3時舉行拍賣會，該筆土地在高樹鄉泰興段空地，第一次拍賣，底價590萬元，保證金118萬元。

屏東分署指出，滯欠大戶許姓義務人在2024年7到9月期間未經許可採取土石，違反土石採取法，經屏東縣政府分別裁處695萬餘元及330萬餘元，今年2月、8月分別移送屏東分署強制執行。

屏東分署對此類危害國土資源及環境永續的不法行為，秉持「強力執行、絕不寬貸」之原則，收案後立即將許姓義務人名下的土地查封及鑑價，將在今年11月4日（周二）下午3時，在屏東分署拍賣室以投標方式拍賣該筆不動產。拍賣標的是在屏東縣高樹鄉泰興段554地號土地，土地形狀方整，惟有一深坑，本次是第一次拍賣，底價590萬元，保證金118萬元，拍定後依現況點交，請應買人注意。

屏東分署表示，會持續關注此類違反土石採取法的案件，以收嚇阻效果。這次還有位於里港鄉、枋寮鄉、林邊鄉等多筆土地將拍賣，歡迎對不動產投資有興趣之民眾來投標。