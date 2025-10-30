盜採土石遭罰1千多萬元遲不繳 屏東高樹鄉泰興段土地查封遭拍賣
屏東縣許姓義務人去年盜採土石遭縣府裁罰695萬多元與330萬元遲不繳，今年2月、8月分別移送行政執行署屏東分署強制執行，並對許姓義務人的土地查封與鑑價，11月4日下午3時舉行拍賣會，該筆土地在高樹鄉泰興段空地，第一次拍賣，底價590萬元，保證金118萬元。
屏東分署指出，滯欠大戶許姓義務人在2024年7到9月期間未經許可採取土石，違反土石採取法，經屏東縣政府分別裁處695萬餘元及330萬餘元，今年2月、8月分別移送屏東分署強制執行。
屏東分署對此類危害國土資源及環境永續的不法行為，秉持「強力執行、絕不寬貸」之原則，收案後立即將許姓義務人名下的土地查封及鑑價，將在今年11月4日（周二）下午3時，在屏東分署拍賣室以投標方式拍賣該筆不動產。拍賣標的是在屏東縣高樹鄉泰興段554地號土地，土地形狀方整，惟有一深坑，本次是第一次拍賣，底價590萬元，保證金118萬元，拍定後依現況點交，請應買人注意。
屏東分署表示，會持續關注此類違反土石採取法的案件，以收嚇阻效果。這次還有位於里港鄉、枋寮鄉、林邊鄉等多筆土地將拍賣，歡迎對不動產投資有興趣之民眾來投標。
屏東分署定期舉辦123聯合拍賣會—每月第「一」周的周「二」下午「3」時在分署（地址為屏東市建豐路180巷28號）拍賣，更多的資訊，可以參閱法務部行政執行署官網或屏東分署官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言