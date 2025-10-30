快訊

獨／牛郎界「李到晛」打死人要母幫忙…賠不出錢和解破裂 今判12年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

有「台中牛郎界李到晛」之稱的李姓招待所負責人，去年初因不滿旗下王姓男公關欠60萬元，賒帳不還，夥同吳姓員工痛毆王，鬧出人命，一審判李12年，家屬指控，李一審時承諾賠償，才同意和解，但第一期承諾的300萬元迄今未給付，李辯解是母親當初承諾要賠，事後「找不到人」才會談不成，要求法院交保讓他湊錢，二審今駁回上訴，維持原判。

二審今審結宣判，認為一審量刑適法，已根據卷內事證，充分審酌，另外此案未達成和解，與一審狀況相同，因此駁回李、吳上訴，維持原判，仍可上訴最高法院。

此案在台中高分院開庭時，李男主張，對於死者與家屬感到抱歉，只針對量刑上訴，當初生母有出面承諾要賠償300萬元，也將相關車輛等動產及可動用財產，交給生母處分，但不知生母後續卻「避不見面、找不到人」，才沒有辦法賠償家屬，希望法官讓他交保，可以再外籌錢賠償，另也希望法官輕判。

死者父母與律師都有出庭，主張一審量刑過輕，當初會同意與李男和解，是因李男承諾賠償500萬元，第一期給付300萬元，之後每月給付5萬元，由李男生母擔任連帶保證人，才同意此案不由國民法官審理，而是由職業法官審理，若此案由國民法官審理，量刑會比職業法官還重。

死者父母律師指出，但李男與其母事後都沒有履約，認為一審量刑過輕，且也不同意李男交保，若李男有意處理賠償金，李男現在非禁見狀態，大可委由律師、親友籌錢賠償，不用交保在外，李男已有毀約紀錄，不同意交保。

起訴指出，李男（27歲）是北區中清路私人招待所負責人，雇用員工吳姓男子（25歲），死者王男（22歲）過去也在招待所任職，上班期間多次同意酒客賒帳，累積60多萬元賒帳款，協調後李同意王簽立6張共540萬元本票做擔保，並在2023年11月將王辭退。

後來李男為向王催討債務，2024年1月12日命吳姓員工將王男帶回招待所，李不滿王仍藉詞拖欠債務起口角，李、吳輪番以徒手、腳踹，朝王男頭部、臉部及身體痛毆，王被打到腦出血重傷住院5天死亡，李男案發還將監視器格式化想滅證，檢方依傷害致死罪嫌起訴李、吳。

一審依重傷害致死罪，分判李、吳二人12年、11年徒刑，全案檢方、被告都上訴台中高分院，今天審結宣判。

台中市牛郎招待所李姓負責人涉夥員工打死旗下王姓牛郎，二審開庭時，死者父母曾出庭，主張李在一審時承諾要賠卻未賠，希望法官重判。圖／本報資料照
台中市牛郎招待所李姓負責人涉夥員工打死旗下王姓牛郎，二審開庭時，死者父母曾出庭，主張李在一審時承諾要賠卻未賠，希望法官重判。圖／本報資料照

