獨／「借竅驅魔」打死女信徒一審拖5年 「聖師」今判5年7月
台中2019曾發生「借竅驅魔」打死女信徒案，主嫌林欣月被封聖師創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」，涉教唆幹部「三才」打死女信徒，檢方2020年1月依傷害致死等罪嫌起訴林等10人；台中地院審理至今超過5年，今上午判林欣月5年7月，9名幹部1年4月至5年10月不等，可上訴。
台中地檢署2020年偵結新聞稿以「中部邪教組織起訴」為標題，查出林欣月為首的「中華白陽四貴靈寶聖道會（後更名『中華日行一善學會』）」打死女信徒案。
檢方說，該暴力宗教犯罪集團吸收未成年人脫離家庭，以暴力手段毆打、凌虐欲脫離組織者，釀成1人死亡、1人雙眼失明，且有超過15個以上的家庭遭受生命、身體及自由危害。
檢警查出，林女自封「聖師」涉嫌在大陸廣西南寧道場以「借竅驅魔」打死女信徒，又曾在台灣國姓道場打瞎另名80歲女信徒雙眼。
林2012年起為控制信眾，就會假借宗教名義對不服從或想脫離者，教唆幹部痛毆一頓，曾在大陸命女信徒躺在地上，並朝他猛力踩踏腹部導致肝臟破裂身亡；2019年80歲張姓女信徒拒絕辦台胞證、護照，又遭林教唆幹部他瞎她雙眼，一共13人遭毆受傷當中包括孩童。
中檢2020年1月依組織犯罪、傷害致重傷等罪嫌起訴林女等10人；移審台中地院審理後，中院2020年12月裁定林欣月100萬元交保。
中院開庭期間，1名遭打瞎雙眼的婦人控訴，大家都稱林欣月為聖師，另有林姓雙胞胎姐妹為三才，有次在聖道會她身體不適、全身冒冷汗，林欣月和三才痛罵她「冒汗就是有問題」，並拿軟棒打她頭、臉，慘遭打瞎眼後，林還要她寫悔過書、捐出10萬元，並稱否則眼睛不會好。
除了2019年中華白陽四貴靈寶聖道會涉打死人案，2023年同個團體位於大里區的道場又傳出游姓女信徒疑遭「三才」持拍痧板活活打死案，檢警再度起訴涉案的林姓雙胞胎姐妹等6人，台中地院2024年11月判6人均無罪，目前上訴台中高分院二審中。
