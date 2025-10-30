快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，因猥褻國小女童，被依強制猥褻罪判1年6月徒刑定讞，但王又遭控前年在北投運動中心與14歲的少女性交，士林地院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判刑9月。案經上訴，台灣高等法院考量王已與被害人及對方父親和解並賠償，改判6月徒刑。

士林地檢署起訴指出，王毓霖（44歲）透過交友軟體結識這名少女，明知對方只有14歲，卻於2023年5月20日在北投運動中心和少女發生性關係。少女事後在社工、外婆陪同下，向台北市婦幼警察隊報案。

少女表示，有和王說自己「14歲」，交友軟體上也有顯示年紀。刑事警察局鑑定少女的生殖器、胸罩、內褲，檢出男性體染色體DNA-STR型別，與王的DNA-STR型別相符。

士院認為王毓霖明知少女思慮不成熟，無完足的性自主能力，竟為滿足自己的情慾，雙方第一次見面就發生性關係，對少女的身心、人格發展造成不良影響，應予譴責。

一審期間，王毓霖坦承犯行，正入監服刑的他請家人帶了15萬現金欲彌補少女的損害，但因少女的家屬沒到庭，調解未成。士院認為王有悔悟，犯罪後態度尚可，判他9月徒刑。

案經上訴，高院審理期間，王毓霖已和少女、少女父親成立調解，並履行完畢，高院認為量刑因子變動，因此撤銷原判決，改判他6月徒刑。

王毓霖2016年1月因在朱雪璋經營的道場前拍攝挖鼻孔、比中指的照片，朱認為是挑釁，當年2月16日以「切磋武藝」之名邀兩人來到道場。朱暗中找黑衣人埋伏砍人，朱拿刀具砍擊已跪在地上的王毓霖左肩、背部和左小腿，王左腓長肌斷裂，成治安話題。朱被依重傷未遂罪判刑6年確定，他一度逃亡中國大陸，也引發爭議。

「深海閻王」王毓霖。圖／聯合報系資料照
性關係 朱雪璋 未成年 猥褻

相關新聞

獨／牛郎界「李到晛」打死人要母幫忙…賠不出錢和解破裂 今判12年

有「台中牛郎界李到晛」之稱的李姓招待所負責人，去年初因不滿旗下王姓男公關欠60萬元，賒帳不還，夥同吳姓員工痛毆王，鬧出人...

獨／「借竅驅魔」打死女信徒一審拖5年 「聖師」今判5年7月

台中2019曾發生「借竅驅魔」打死女信徒案，主嫌林欣月被封聖師創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」，涉教唆幹部「三才」打死女信...

京華城弊案吳順民今作證 柯文哲辯護人再聲請勘驗偵查光碟？可觀察

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民出庭作證，由柯文哲、應曉薇、威京...

「深海閻王」猥褻女童入獄 又爆找14歲女性交 賠償和解減為6月刑

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，因猥褻國小女童，被依強制猥褻罪判1年6月徒刑定讞，但王又遭控前年在...

江祖平前男友...藝人周孝安酒駕遭逮認罪 北檢今起訴

藝人周孝安10月24日凌晨酒後駕車，行駛於台北市大安區忠孝錢櫃前，遭巡邏員警查獲，酒測值達每公升0.28毫克，被依公共危...

彰化陳家三姊弟過斑馬線遭撞釀2死 無照男綠燈超速肇事…一審判決曝

彰化縣伸港鄉2月發生陳姓三姊弟闖紅燈過馬路， 遭70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞上，釀兩死一傷慘劇。彰化地方法院審結，認為...

