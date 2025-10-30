「深海閻王」猥褻女童入獄 又爆找14歲女性交 賠償和解減為6月刑

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，因猥褻國小女童，被依強制猥褻罪判1年6月徒刑定讞，但王又遭控前年在北投運動中心與14歲的少女性交，士林地院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判刑9月。案經上訴，台灣高等法院考量王已與被害人及對方父親和解並賠償，改判6月徒刑。

士林地檢署起訴指出，王毓霖（44歲）透過交友軟體結識這名少女，明知對方只有14歲，卻於2023年5月20日在北投運動中心和少女發生性關係。少女事後在社工、外婆陪同下，向台北市婦幼警察隊報案。

少女表示，有和王說自己「14歲」，交友軟體上也有顯示年紀。刑事警察局鑑定少女的生殖器、胸罩、內褲，檢出男性體染色體DNA-STR型別，與王的DNA-STR型別相符。

士院認為王毓霖明知少女思慮不成熟，無完足的性自主能力，竟為滿足自己的情慾，雙方第一次見面就發生性關係，對少女的身心、人格發展造成不良影響，應予譴責。

一審期間，王毓霖坦承犯行，正入監服刑的他請家人帶了15萬現金欲彌補少女的損害，但因少女的家屬沒到庭，調解未成。士院認為王有悔悟，犯罪後態度尚可，判他9月徒刑。

案經上訴，高院審理期間，王毓霖已和少女、少女父親成立調解，並履行完畢，高院認為量刑因子變動，因此撤銷原判決，改判他6月徒刑。